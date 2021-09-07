В Україні з'явилися перші офіційні колектори

Національний банк України зареєстрував п'ять компаній, які тепер мають офіційний статус колекторських, згідно з новим законом, що набув чинності у липні.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 3 вересня 2021 року.
Тепер в Україні є п'ять офіційних колекторських компаній:
- ТОВ "Компанія Аксіліум" (ЄДРПОУ 43227197);
- ТОВ "Інфідіс" (ЄДРПОУ 41476560);
- ТОВ "Фінтех-Колект" (ЄДРПОУ 44364802);
- ТОВ "Служба виконання стягнення" (ЄДРПОУ 44303859);
- ТОВ "Українська колекторська агенція" (ЄДРПОУ 41501722).
Зазначимо, в Україні в 2021 році вперше законодавчо врегулювали діяльність колекторських компаній і фінансових установ щодо простроченої заборгованості зі споживчих кредитів. Щоб мати змогу надавати колекторські послуги, установа повинна пройти реєстрацію в НБУ.
Після 14 жовтня 2021 року, в разі відсутності компанії в реєстрі, кредитор або новий кредитор будуть зобов'язані достроково розірвати договір з нею про надання послуг з врегулювання простроченої заборгованості.
Нагадаємо, раніше у Національного банку з'явилася нова стратегія.
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