Не пропадет ни копейки: что можно купить на остаток с "тысячи Зеленского" в 20 грн и меньше

Рассказываем, можно ли с пользой потратить совсем крошечный остаток от "тысячи Зеленского"

На 20 грн можно даже купить билет в музей / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Многие уже потратили свою выплату за вакцинацию от коронавируса или так называемую "тысячу Зеленского".

"Сегодня" рассказывают, что делать с остатком в 20 гривен и меньше, если вы не хотите потерять ни копейки.

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На первый взгляд, купить что-то достойное 20 гривен, а тем более при ограниченном списке возможностей – очень сложно. Однако мы нашли несколько вариантов и первый из них – книги.

Да, на 20 гривен еще можно купить книгу. В основном это учебные пособия, "развивашки" и раскраски для детей, но можно найти и более серьезные экземпляры, например учебное пособие по налоговой системе.

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Также до 20 гривен можно найти сборники рецептов или анекдотов.

С февраля украинцы получили возможность тратить "тысячу Зеленского" на периодику. Оформить подписку на год конечно не удастся, но купить своим бабушке или дедушке любимые газеты – легко!

Также можно найти журналы до 20 грн например – о рукоделии.

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Еще один вариант, как потратить "тысячу Зеленского" – канцтовары. На 20 гривен можно набрать целую кучу важных принадлежностей в офис или для учебы.

К примеру:

магниты по 1 грн;

крафтовая бумага по 1 грн;

биндеры для бумаги 1 грн;

конверты 1 грн.

Вот сходить куда-нибудь на 20 грн вряд ли удастся, по крайней мере, взрослому, а детский билет в некоторые заведения все же можно найти.

Например детский билет в исторический музей Харькова стоит всего 20 грн, это касается и льготного входного документа.

Как купить периодику на "тысячу Зеленского"

Раньше мы рассказывали, как оформить подписку на периодическое издание за "ковидную" тысячу через "Укрпочту".

Для этого нужно выполнить несколько шагов на странице сервиса "Онлайн-подписка" :

соберите корзину;

укажите период получения издания;

закажите (обязательно укажите контактные данные получателя и способ доставки);

введите реквизиты карты "Поддержка" и нажмите кнопку "Оплатить", чтобы завершить операцию.

"Сегодня" также писали, как купить лекарство на "тысячу Зеленского" и рассказывали, как потратить остаток в 50 грн и менее.