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Программу "єПідтримка" расширили – на что еще можно потратить "тысячу Зеленского"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 февраля, 12:02
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Рассказываем, что и когда можно будет купить на "тысячу Зеленского", кроме книг, лекарств и билетов
На "тысячу Зеленского" можно выписать журналы и газеты
На "тысячу Зеленского" можно выписать журналы и газеты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После расширения Кабинетом министров перечня товаров и услуг, которые можно купить за так называемую тысячу Зеленского, стало возможно оформить на нее подписку периодических печатных изданий.

Постановление вступит в силу с 14 февраля, передает пресс-служба "Укрпочты" и рассказывает, как оформить подписку.

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По данным "Укрпочты", вы можете потратить деньги с карты "єПідтримка" на оформление любой подписки на текущий год.

Правда, рассчитаться за подписку можно будет только через интернет. Для этого можно воспользоваться сервисом "Онлайн-подписка" от "Укрпочты".

Важно: при оплате подписки, вы не можете расплатится за ту, которая превышает лимит средств на карте "єПідтримка".

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Установлен и временной лимит – услугой можно воспользоваться до конца 2022 года.

Как оформить подписку?

Шаг 1. Соберите корзину.

Для этого перейдите по ссылке, сделайте свой выбор и добавьте понравившееся в корзину.

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Шаг 2. Укажите период получения издания.

Шаг 3. Оформите заказ.

Обязательно укажите контактные данные получателя и способ доставки.

Шаг 4. Оплата.

Введите реквизиты карты "єПідтримка" и нажмите кнопку "Оплатить", чтобы завершить операцию.

Что еще можно купить на "тысячу Зеленского"?

Программа "єПідтримка", которая предусматривает выплату 1000 грн всем вакцинированным гражданам, постоянно расширяется.

Кроме периодики, деньги можно потратить на такие товары и услуги:

  • книги;
  • посещение спортивного зала;
  • билеты на внутренние рейсы;
  • билеты в театр или кинотеатр, музей или концерт;
  • лекарства (для лиц старше 60 и людей с инвалидность 1-й и 2-й групп);
  • коммуналка (опция еще недоступна, но планируется запуск).

Подросткам разрешили потратить деньги на канцтовары или оплату различных видов обучения.

"Сегодня" также писали, что можно купить на остаток в 50 грн и меньше и как подросткам получить обещанную "тысячу Зеленского".

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