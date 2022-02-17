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Не пропаде жодної копійки: що можна купити на залишок з "тисячі Зеленського" в 20 грн і менше

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 16:15
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Розповідаємо, чи можна з користю витратити зовсім невеличкий залишок від "тисячі Зеленського"
На 20 грн можна навіть купити квиток у музей
На 20 грн можна навіть купити квиток у музей / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Багато хто вже витратив свою виплату за вакцинацію від коронавірусу або так звану "тисячу Зеленського".

"Сьогодні" розкажуть, що робити із залишком 20 гривень та менше, якщо ви не хочете втратити ні копійки.

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На перший погляд, купити щось гідне за 20 гривень, а тим паче при обмеженому списку можливостей – дуже складно. Однак ми знайшли декілька варіантів і перший з них - книги.

Так, на 20 гривень ще можна купити книгу. Здебільшого це навчальні посібники, "розвивашки" та розмальовки для дітей, але можна знайти і серйозніші примірники, наприклад навчальний посібник про податкову систему.

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Також до 20 гривень можна знайти збірники рецептів або анекдотів.

З лютого українці отримали можливість витрачати "тисячу Зеленського" на періодику. Оформити передплату на рік звісно не вдасться, але купити своїм бабусі чи дідусю улюблені газети - легко!

Також можна знайти журнали до 20 грн, наприклад – з рукоділля.

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Ще один варіант, як витратити "тисячу Зеленського" – канцтовари. На 20 гривень можна набрати цілу купу важливого приладдя в офіс або для навчання.

Наприклад:

  • магніти по 1 грн;
  • крафтовий папір по 1 грн;
  • біндери для паперу 1 грн;
  • конверти 1 грн.

Проте сходити кудись на 20 грн навряд чи вдасться, принаймні дорослому, а дитячий квиток у деякі заклади все ж можна знайти.

Наприклад дитячий квиток в історичний музей Харкова коштує лише 20 грн, це ж стосується і пільгового вхідного документу.

Як купити періодику на "тисячу Зеленського"

Раніше ми розповідали, як оформити передплату на періодичне видання за "ковідну" тисячу через "Укрпошту".

Для цього потрібно виконати кілька кроків на сторінці сервісу "Онлайн-передплата":

  • зберіть кошик;
  • вкажіть період отримання видання;
  • замовте (обов'язково вкажіть контактні дані одержувача та спосіб доставки);
  • введіть реквізити картки "єПідтримка" та натисніть кнопку "Оплатити", щоб завершити операцію.

"Сьогодні" також писали, як купити ліки на "тисячу Зеленського" і розповідали, як витратити залишок у 50 грн і менше.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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