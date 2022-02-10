Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Програму "єПідтримка" розширили – на що ще можна витратити "тисячу Зеленського"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 12:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що і коли можна буде купити на "тисячу Зеленського", окрім книг, ліків та квитків
На "тисячу Зеленського" можна виписати журнали та газети
На "тисячу Зеленського" можна виписати журнали та газети / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Після розширення Кабінетом Міністрів переліку товарів та послуг, які можна купити за так звану тисячу Зеленського, стало можливо оформити на неї передплату періодичних друкованих видань.

Постанова набуде чинності з 14 лютого, передає пресслужба "Укрпошти" і розповідає, як оформити передплату.

Реклама

За даними "Укрпошти", ви можете витратити гроші з картки "єПідтримка" на оформлення будь-якого видання на поточний рік.

Щоправда, розрахуватися за передплату можна буде лише через інтернет. Для цього можна скористатися сервісом "Онлайн-передплата" від "Укрпошти".

Важливо: оплачуючи вибране видання, ви не можете розплатитися за передплату, що перевищує ліміт коштів на карті "єПідтримка".

Реклама

Встановлено і тимчасовий ліміт – послугою можна скористатися до кінця 2022 року.

Як оформити передплату?

Крок 1. Зберіть кошик.

Для цього перейдіть за посиланням, зробіть свій вибір і додайте те, що сподобалося в кошик.

Реклама

Крок 2. Вкажіть період отримання видання.

Крок 3. Замовте.

Обов'язково вкажіть контактні дані одержувача та спосіб доставляння.

Крок. 4 Оплата.

Введіть реквізити картки "єПідтримка" та натисніть кнопку "Оплатити", щоб завершити операцію.

Що ще можна купити на "тисячу Зеленського"?

Програма "єПідтримка", якою передбачається виплата 1000 грн усім вакцинованим громадянам, постійно розширюється.

Крім періодики, гроші можна витратити на такі товари та послуги:

  • книги;
  • відвідування спортивної зали;
  • квитки на внутрішні рейси;
  • квитки в театр чи кінотеатр, музей, на концерт;
  • ліки (для осіб після 60 та людей з інвалідністю 1-ї і 2-ї груп);
  • комуналка (опція ще не доступна, але планується запуск).

Підліткам дозволили витратити гроші на канцтовари або на оплату різних видів навчання.

"Сьогодні" також писали, що можна купити на залишок у 50 грн і менше та як підліткам отримати обіцяну "тисячу Зеленського".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Програму "єПідтримка" розширили – на що ще можна витратити "тисячу Зеленського" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Обстановка загострюється? Що буде з курсом долара у березні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ще дорожче буде? Скільки грошей потрібно українцям, щоб приготувати борщ Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44396.36

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3215.24

Litecoin (LTC)

139.43

Ripple (XRP)

0.88

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти