Начало отопительного сезона в Украине и резкое падение цен на газ в Европе – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости

7 октября в Украине стартовал отопительный сезон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 7 октября, начался отопительный сезон, а цены на газ в Европе резко упали после рекордного подорожания.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 7 октября.

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Повышение зарплат учителям и врачам

Минэкономики подготовило план мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Целью создания этого документа является внедрение системы оплаты труда в госсекторе, введение единых подходов к ее формированию и внедрение такого размера зарплаты, который будет конкурентным.

Достичь поставленных задач планируется в том числе и за счет увеличения зарплат врачей и учителей. Для низкой квалификационной категории не менее от 13-15 тыс. грн, а для работников более высокой квалификации – до 20 тыс. грн и выше, заявила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Снижение цен на нефть

Цены на нефть 7 октября снизились на 2%, на это повлиял рост запасов в США и обещания России увеличить поставки в Европу. В то же время эксперты прогнозируют рост до 100 долларов за баррель.

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Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46% – до 80,71 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI – снизилась на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель. На это снижение повлиял рост запасов нефти в США.

Начало отопительного сезона в Украине

В Украине 7 октября стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы. Также тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы Харькова.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Украине прогнозируют заморозки, а днем температура воздуха в среднем будет +8...+10 градусов. При такой погоде в домах еще больше похолодает, значит, придется включить отопление и в жилых домах.

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Производство собственного водорода в Украине

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Украине будут производить 100 МВт водорода в год.

"Уже существуют первые шаги. Бизнес отреагировал и есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Такой проект уже строится", – сказал глава правительства.

По его словам, в Украине существуют потенциал для массового производства водорода. Более того, это станет одной из государственных стратегий, наряду с развитием других возобновляемых источников энергии.

Снижение цен на газ в Европе

После рекордного прыжка до 2000 долл за 1 тыс. кубометров цены на газ на биржах в Европе резко обвалились.

На бирже ICE цены к закрытию торгов составили ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph, обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне.

Также мы писали о том, как газовый кризис в Европе повлияет на украинский рынок товаров.