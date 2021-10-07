Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Начало отопительного сезона в Украине и резкое падение цен на газ в Европе – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
7 октября, 19:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" собрал все самые важные последние экономические новости
7 октября в Украине стартовал отопительный сезон
7 октября в Украине стартовал отопительный сезон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 7 октября, начался отопительный сезон, а цены на газ в Европе резко упали после рекордного подорожания.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости четверга, 7 октября.

Реклама

Повышение зарплат учителям и врачам

Минэкономики подготовило план мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Целью создания этого документа является внедрение системы оплаты труда в госсекторе, введение единых подходов к ее формированию и внедрение такого размера зарплаты, который будет конкурентным.

Достичь поставленных задач планируется в том числе и за счет увеличения зарплат врачей и учителей. Для низкой квалификационной категории не менее от 13-15 тыс. грн, а для работников более высокой квалификации – до 20 тыс. грн и выше, заявила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Снижение цен на нефть

Цены на нефть 7 октября снизились на 2%, на это повлиял рост запасов в США и обещания России увеличить поставки в Европу. В то же время эксперты прогнозируют рост до 100 долларов за баррель.

Реклама

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46% – до 80,71 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI – снизилась на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель. На это снижение повлиял рост запасов нефти в США.

Начало отопительного сезона в Украине

В Украине 7 октября стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы. Также тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы Харькова.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Украине прогнозируют заморозки, а днем температура воздуха в среднем будет +8...+10 градусов. При такой погоде в домах еще больше похолодает, значит, придется включить отопление и в жилых домах.

Реклама

Производство собственного водорода в Украине

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в Украине будут производить 100 МВт водорода в год.

"Уже существуют первые шаги. Бизнес отреагировал и есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Такой проект уже строится", – сказал глава правительства.

По его словам, в Украине существуют потенциал для массового производства водорода. Более того, это станет одной из государственных стратегий, наряду с развитием других возобновляемых источников энергии.

Снижение цен на газ в Европе

После рекордного прыжка до 2000 долл за 1 тыс. кубометров цены на газ на биржах в Европе резко обвалились.

На бирже ICE цены к закрытию торгов составили ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph, обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне.

Также мы писали о том, как газовый кризис в Европе повлияет на украинский рынок товаров.

главное
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять