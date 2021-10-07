Был искусственный дефицит? Почему цены на нефть начали резко падать

На рост цен на нефть влияет стоимость газа в Европе, которая стремительно увеличивается

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 80,71 доллара за баррель / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на нефть 7 октября снизились на 2%, на это повлиял рост запасов в США и обещания России увеличить поставки в Европу. В то же время эксперты прогнозируют рост до 100 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи.

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Что происходит с ценами на нефть?

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46% – до 80,71 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на WTI – снизилась на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель. На это снижение повлиял рост запасов нефти в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей – до 420,89 млн. Лишь запасы на терминале в Кушинге увеличились на 1,5 млн. А товарные запасы бензина выросли на 3,26 млн баррелей, дистиллятов – уменьшились на 396 тыс.

На снижение указывал и один технический индикатор – индекс относительной силы (RSI). Он оценивает, насколько быстрым является рост или падение цен. Согласно этому индикатору, индекс поднялся до 70 пунктов, что свидетельствует о перепроданности рынка.

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"Высокие цены на энергоносители в основном обусловлены недостатком поставок, и, вероятно, ситуация изменится после зимы. Я считаю обоснованными текущие цены на нефть, но по-прежнему сомневаюсь, что они могут подняться к 100 долларам за баррель", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp в Сингапуре Хоуи Ли.

Что говорят эксперты?

Аналитики Bank of America прогнозируют повышение цены на нефть до 100 долларов за баррель на фоне энергетического кризиса. Они предупреждают, что росту могут способствовать ажиотаж и повышенный спрос на дизтопливо. Также влияет переход с газа на нефть из-за высокой стоимости газа, скачок потребления нефти из-за холодной зимы и увеличение спроса на авиаперевозки.

Отметим, что последний раз цена нефти достигала таких значений в 2014 году. Тогда она подскочила почти вдвое, до 190 долларов за баррель. А этой зимой цены могут подняться выше 120 долларов за баррель.

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Почему нефть дорожает

Цены на нефть в очередной раз выросли 4 октября, на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти. На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно. Тогда нефть стоила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года.

В то же время генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо уверен, что на подорожание повлияла климатическая политика Европы.

"Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать", – заявил он на форуме Energy Intelligence Forum.

Он отрицает, что в энергетическом кризисе есть вина стран – производителей нефти. Решение о наращивании темпов добычи, по его словам, наоборот, показывает стремление ОПЕК к устойчивому равновесию на рынке.

В России поддерживают Баркиндо, там заявили, что Европа не учла возможные климатические процессы, а странам пришлось заполнять создавшийся дефицит из других источников, но ресурсов оказалось недостаточно.

"Ветра стало меньше, и генерация сократилась", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что влияет на цены на нефть?

Аналитики связывают рост цен на нефть с ценами на газ в Европе, которые также стремительно растут. Еще вчера стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигла очередного рекордного значения, превысив 1900 долларов за 1 тыс. кубометров. А уже сегодня, 7 октября, цена опустилась до 973 долларов за 1 тыс. куб. м, в то время как во время открытия находилась на уровне 1250 долларов за 1 тыс. куб. м.

По мнению экспертов, на данном этапе на цену на газ для Европы не влияют сообщения о завершении строительства "Газпромом" "Северного потока – 2". Сейчас главной причиной называют низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

Эксперты утверждают, что это следствие корректировки рынка, "перегретого" из-за создания искусственного дефицита.

"Скорее всего, мы "зависнем" на цене 800 долларов, где-то в этих пределах будет колебаться рынок. Однако эти колебания плюс-минус 50 долларов (за тысячу кубометров газа) ситуацию кардинальным образом не меняют. Еще раз повторюсь: это неприемлемая цена ни для промышленности, ни для европейской энергетики. Они ее просто не потянут физически, поэтому ждем, какие решения будут приниматься Европейской комиссией по сокращению дефицита газа", – рассказал "Сегодня" эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По его словам, сейчас крайне важно, как на текущую ситуацию на рынке отреагируют поставщики сжиженного газа, а также насколько быстро будет решаться судьба "Северного потока – 2" по ускорению его сертификации.

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