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Учителям и врачам поднимут зарплаты: сколько будут получать бюджетники в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
7 октября, 13:03
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Кабмин предложил план модернизации системы оплаты – кто будет получать больше
Минимум 13,5 тыс. грн: в Кабмине разработали план модернизации оплаты бюджетникам
Минимум 13,5 тыс. грн: в Кабмине разработали план модернизации оплаты бюджетникам / Фото: Коллаж: Сегодня

Минэкономики подготовило план мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года. Соответствующий проект распоряжения Кабмина направлен на согласование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Сообщается, что целью создания этого документа является внедрение системы оплаты труда в госсекторе, введение единых подходов к ее формированию и внедрение такого размера зарплаты, который будет конкурентным.

Достичь поставленных задач планируется в том числе и за счет увеличения зарплат врачей и учителей.

Для низкой квалификационной категории не менее от 13-15 тыс. грн, а для работников более высокой квалификации – до 20 тыс. грн и выше, заявила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

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Документ предусматривает:

  • Повышение уровня заработной платы в отдельных секторах экономики с приближением его уровня к уровню в частном секторе и в целом;
  • усиление роли служебного оклада в структуре зарплат путем поэтапного повышения размера ставки работника;
  • повышение престижа профессии и мотивации сотрудников к работе в бюджетных отраслях экономики;
  • внедрение единых подходов и изменение системы регулирования оплаты труда сотрудников, выполняющих одинаковую по сложности и функциональным признакам работу;
  • введение единого механизма определения окладов военнослужащих и обеспечение конкурентного уровня обеспечения всех силовых структур и правоохранительных органов.

Средняя зарплата в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году для украинцев поднимут среднюю и минимальную заработную плату.

По словам премьера, минимальная зарплата врачей в следующем году будет около 700 долл., а средняя на уровне 800-900 долларов.

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В Украине также уменьшилось количество безработных , а в 2022 году оно приблизится к так называемому "естественному уровню".

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