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Какими дровами лучше всего топить камин – список

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 января, 17:01
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Рассказываем, какие породы дерева лучше всего подойдут для домашнего камина
Чем лучше всего топить камин
Чем лучше всего топить камин / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для некоторых камин – это лишь декоративный элемент в доме, однако он может быть и отличным источником тепла, если правильно подобрать для него топливо.

"Сегодня" разобрались, какие виды дров наиболее подходят для камина и готовы рассказать вам.

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Как выбрать дрова для камина

При выборе дров для камина необходимо обратить внимание на несколько факторов, среди которых порода дерева, влажность и размер дров.

Не рекомендуется жечь в камине разнообразный хлам или обломки старой мебели, они не только не согреют вас, но и будут выделять вредные вещества в течение своего горения.

Выбирая между более жесткой и мягкой древесиной следует понять следующее:

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  • Плотная древесина стоит дороже и дольше разгорается, однако горит медленно, ровно, выделяет много тепла при небольшом объеме.
  • Мягкая древесина подходит, если вы решили зажечь камин для атмосферы и красоты. Она дешево стоит и горит очень красивым ярким пламенем. Однако быстро сгорает до тла и выделяет не так много тепла.

Какие породы подходят для камина

Лучше всего для камина подходят:

  • березовые,
  • дубовые,
  • грабовые,
  • ольховые,
  • буковые,
  • кленовые,
  • вязовые дрова.

Из них самая популярная береза, поскольку она не такая дорогая, как дуб, но имеет очень неплохие качественные характеристики. Недостатком таких дров является выделение большого количества сажи, загрязняющей дымоход и камин.

Эталонными считаются дрова из дуба, которые долго и равномерно горят, обладают приятным ароматом и достаточно экономно расходуются. Однако на такие дрова придется потратить немало денег.

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Для очищения камина можно использовать ольху, а вот если вы решили отапливать этой древесиной, лучше смешайте ее с другими.

Также прочистить дымоход можно с помощью осины, однако не используйте ее для отопления – осина очень быстро прогорает.

Не рекомендуется для отопления также липа, тополь и ива.

Сколько стоят дрова

Как мы уже определились, самыми дорогими являются дубовые дрова и на популярном маркетплейсе кубометр стоит от 1300 до 1750 грн.

Березовые дрова можно найти как за 750 так и за 1600 грн за куб, в зависимости от их свежести и качества.

Ивовые дрова достаточно дешевые и средняя цена на них не поднимается выше 1000 грн.

Раньше мы тоже писали, в чем разница между дровами и пеллетами и рассказывали, как правильно их хранить.

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