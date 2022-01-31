Какими дровами лучше всего топить камин – список

Для некоторых камин – это лишь декоративный элемент в доме, однако он может быть и отличным источником тепла, если правильно подобрать для него топливо.
"Сегодня" разобрались, какие виды дров наиболее подходят для камина и готовы рассказать вам.
Как выбрать дрова для камина
При выборе дров для камина необходимо обратить внимание на несколько факторов, среди которых порода дерева, влажность и размер дров.
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Не рекомендуется жечь в камине разнообразный хлам или обломки старой мебели, они не только не согреют вас, но и будут выделять вредные вещества в течение своего горения.
Выбирая между более жесткой и мягкой древесиной следует понять следующее:
- Плотная древесина стоит дороже и дольше разгорается, однако горит медленно, ровно, выделяет много тепла при небольшом объеме.
- Мягкая древесина подходит, если вы решили зажечь камин для атмосферы и красоты. Она дешево стоит и горит очень красивым ярким пламенем. Однако быстро сгорает до тла и выделяет не так много тепла.
Какие породы подходят для камина
Лучше всего для камина подходят:
- березовые,
- дубовые,
- грабовые,
- ольховые,
- буковые,
- кленовые,
- вязовые дрова.
Из них самая популярная береза, поскольку она не такая дорогая, как дуб, но имеет очень неплохие качественные характеристики. Недостатком таких дров является выделение большого количества сажи, загрязняющей дымоход и камин.
Эталонными считаются дрова из дуба, которые долго и равномерно горят, обладают приятным ароматом и достаточно экономно расходуются. Однако на такие дрова придется потратить немало денег.
Для очищения камина можно использовать ольху, а вот если вы решили отапливать этой древесиной, лучше смешайте ее с другими.
Также прочистить дымоход можно с помощью осины, однако не используйте ее для отопления – осина очень быстро прогорает.
Не рекомендуется для отопления также липа, тополь и ива.
Сколько стоят дрова
Как мы уже определились, самыми дорогими являются дубовые дрова и на популярном маркетплейсе кубометр стоит от 1300 до 1750 грн.
Березовые дрова можно найти как за 750 так и за 1600 грн за куб, в зависимости от их свежести и качества.
Ивовые дрова достаточно дешевые и средняя цена на них не поднимается выше 1000 грн.
Раньше мы тоже писали, в чем разница между дровами и пеллетами и рассказывали, как правильно их хранить.