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Как правильно хранить дрова, чтобы получить больше тепла

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 января, 14:15
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Рассказываем, как и где хранить дрова, чтобы они не отмокли и согрели вас в холодное время года
Как правильно хранить дрова
Как правильно хранить дрова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Если вы решили отапливать свой дом дровами, вам стоит позаботиться не только об их выборе и покупке, но и о правильном хранении. Некоторые ошибки могут испортить древесину и не дать вам согреться.

"Сегодня" рассказывают советы лесничих о том, как правильно хранить дрова для отопления.

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Первое, что нужно запомнить, влажные дрова – это плохое топливо. Их тяжело разжигать, в них ухудшается теплоотдача, а еще они начинают выделять больше сажи и загрязнять дымоход.

Влажными могут стать даже те дрова, которые вы приобрели сухими в идеальном состоянии. Все дело в условиях хранения и подготовки к нему.

Свалите дрова в кучу

Не складывайте только что купленные дрова аккуратными штабелями, сначала свалите их в кучу и оставьте на открытой площадке на несколько недель.

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Это позволит воздуху лучше циркулировать и даст древесине просохнуть. Однако не кладите дрова прямо на землю, поскольку от долгого лежания на нем они впитывают дополнительную влагу.

Лучше всего – это специальный фундамент из поперечных балок, поддона или кирпича.

Куда положить дрова?

Лучшее место для хранения дров – это гараж или сарай, или другое закрытое помещение. Однако оно обязательно должно регулярно проветриваться.

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Без проветривания полена наберутся влаги и сгниют.

Если вы решили хранить дрова на улице, то лучше делать это в специально обустроенной дровяной с навесом.

Навес должно быть обязательной составляющей, лучше построить его вдоль забора или стены, которые будут служить задней стенкой.

А вот переднюю стенку не нужно строить и следует оставить открытой, для циркуляции воздуха.

Как лучше складывать дрова?

Сложите поленья перпендикулярно, так они будут занимать больше места, однако лучше просохнут и будут обдуваться воздухом.

Какие дрова купить для отопления?

Раньше мы рассказывали, какие дрова лучше выбрать для максимальной теплоотдачи.

Рекордсменом по этому параметру является дуб, поскольку имеет наибольшую калорийность. Единственным минусом дубовых дров является достаточно высокая цена.

Неплохой альтернативой является береза, которая лишь немного уступает дубу в теплоотдаче. А вот сосну или вербу лучше не покупать, если вы хотите прогреть свое жилье.

"Сегодня" также писали, какая в Украине цена на дрова и сравнивали их с пеллетами.

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