Дрова или пеллеты: что лучше выбрать для отопления и в чем различия

Многие украинцы, которые отапливают свои дома дровами задумывались о переходе на пеллеты, которые считаются более экологичными и эффективными.
"Сегодня" разобрались, в чем разница между дровами и пеллетами и готовы рассказать, что лучше выбрать.
С одной стороны, при сгорании 1,6 тыс. кг дрова выделяется столько же тепла, сколько и при сгорании 1 тыс кг пеллет, но с другой – эта экономия теряется, потому дров нужно в несколько раз больше.
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Что такое пеллеты?
Пеллеты - это биологический вид топлива, который создается из отходов деревообрабатывающего производства и не требует вырубки новых деревьев. Поэтому пеллеты считаются самым экологичным и безопасным видом топлива из всех.
К плюсам пеллет можно также отнести их высокую эффективность. Коэффициент полезного действия дровяной печи – не больше 60%, а пеллетной – выше 90%.
Разница прослеживается и в самом процессе отопления, дровяной котел или печь требуют постоянного подбрасывания дерева в топку и этот процесс пока не удалось автоматизировать.
Пеллеты же загружаются в специальные "бункеры", что позволяет не следить за котлом несколько дней или даже недель, в зависимости от выбранной модели.
Нужно учитывать и то, что пеллеты – это гранулы, которые уже прошли процесс сушки в отличии от дров. Это означает, что при горении пеллеты сразу начнут выделять тепло, а дрова сначала испаряют накопившуюся влагу.
В чем преимущество дров?
Не смотря на то, что качественные характеристики пеллет выше, чем у дров, а удобство пеллетного котла очевидно, есть одно значительное преимущество дров – цена.
И это касается не только стоимости самой древесины, которая в разы меньше, чем у пеллет (от 4000 до 7000 грн), но и цены самого оборудования.
Пеллеты можно загружать исключительно в специальный котел, который стоит в районе 80-120 тысяч гривен.
Это означает, что устанавливать такой котел в старом доме, где уже есть печь или котел – не рационально и лучше отапливать дровами.
Если же вы хотите обустроить свое жилище как можно более удобно и готовы за это платить – то пеллеты для вас.
Сколько стоят дрова
Ранее мы разбирались, сколько стоят разные виды дров в Украине и проанализировали предложения на популярном маркет-плейсе.
Так, самыми дешевыми являются ивовые дрова (1000 грн за куб), которые считаются не самой качественной древесиной.
Самой лучшей считается дубовая древесина, такие дрова стоят от 1300 до 1750 грн за кубометр, а за кубометр березовых дров придется заплатить от 750 до 1600 грн.
"Сегодня" также писали, какие дрова не подходят для отопления и рассказывали, как изменились цены на них за год.