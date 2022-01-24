Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією Харків встоїть? Харків встоїть? 💥 Телефонні терористи
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Дрова або пеллети: що краще вибрати для опалення та у чому відмінності

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 січня, 15:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, чи мають дрова перевагу над модними пеллетами і що краще вибрати для свого будинку
Які є плюси та мінуси пелет
Які є плюси та мінуси пелет / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців, які опалюють свої будинки дровами замислювалися про перехід на пелети, які вважаються більш екологічними та ефективними.

"Сьогодні" розібралися, у чому різниця між дровами та пелетами та готові розповісти, що краще вибрати.

Реклама

З одного боку, при згоранні 1,6 тис. кг дрова виділяється стільки ж тепла, скільки і при згорянні 1 тис кг пелет, але з іншого – ця економія втрачається тому дров потрібно в кілька разів більше.

Що таке пелети?

Пелети – це біологічний вид палива, що створюється з відходів деревообробного виробництва та не вимагає вирубки нових дерев. Тому пелети вважаються найекологічнішим і найбезпечнішим видом палива з усіх.

До плюсів пелет можна також віднести їхню високу ефективність. Коефіцієнт корисної дії дров'яної печі – не більше 60%, а пелетної – понад 90%.

Реклама

Різниця простежується і в самому процесі опалення, дров'яний котел або піч вимагають постійного підкидання дерева в топку і цей процес поки що не вдалося автоматизувати.

Пелети ж завантажуються в спеціальні "бункери", що дозволяє не стежити за котлом кілька днів або навіть тижнів, залежно від вибраної моделі.

Потрібно враховувати і те, що пелети – це гранули, які вже пройшли процес сушіння на відміну від дров. Це означає, що при горінні пелети відразу почнуть виділяти тепло, а дрова спочатку випаровують вологу, що накопичилася.

Реклама

У чому перевага дров?

Незважаючи на те, що якісні характеристики пелет вище, ніж у дров, а зручність пелетного котла очевидно, є одна значна перевага дров – ціна.

І це стосується не тільки вартості самої деревини, яка в рази менша, ніж у пелет ( від 4000 до 7000 грн ), а й ціни самого устаткування.

Пелети можна завантажувати виключно у спеціальний котел, який коштує у районі 80-120 тисяч гривень.

Це означає, що встановлювати такий котел у старому будинку, де вже є піч чи котел – не раціонально і краще опалювати дровами.

Якщо ж ви хочете облаштувати своє житло якнайзручніше і готові за це платити – то пелети для вас.

Скільки коштують дрова

Раніше ми розбиралися, скільки коштують різні види дров в Україні та проаналізували пропозиції на популярному маркет-плейсі.

Так, найдешевшими є вербові дрова (1000 грн за куб), які вважаються не найякіснішою деревиною.

Найкращою вважається дубова деревина, такі дрова коштують від 1300 до 1750 грн за кубометр, а за кубометр березових дров доведеться заплатити від 750 до 1600 грн.

"Сьогодні" також писали, які дрова не підходять для опалення і розповідали, як змінилися ціни на них за рік.

опаленнядрова
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Час терміново скуповувати долари? До чого готуватися українцям найближчим часом Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва Дрова або пеллети: що краще вибрати для опалення та у чому відмінності Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Напруга на кордоні зростає: Европа запропонувала Україні фінансову допомогу Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

32.11

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
Doodle Сьогодні
24 січня. Сьоїті Йокої. 50 років тому на острові Гуам знайшли капрала, який, не повіривши в капітуляцію Японії у Другій світовій, 28 років провів у джунглях - чекав наказу про наступ…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,28
31,50
31,00
30,00
18,29
31,85
30,85
29,62
19,08
32,68
32,38
31,59
19,48
35,29
32,21
31,57
18,76
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
32,20
30,29
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти