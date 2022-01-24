Дрова або пеллети: що краще вибрати для опалення та у чому відмінності

Розповідаємо, чи мають дрова перевагу над модними пеллетами і що краще вибрати для свого будинку

Які є плюси та мінуси пелет / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців, які опалюють свої будинки дровами замислювалися про перехід на пелети, які вважаються більш екологічними та ефективними.

"Сьогодні" розібралися, у чому різниця між дровами та пелетами та готові розповісти, що краще вибрати.

Реклама

З одного боку, при згоранні 1,6 тис. кг дрова виділяється стільки ж тепла, скільки і при згорянні 1 тис кг пелет, але з іншого – ця економія втрачається тому дров потрібно в кілька разів більше.

Що таке пелети?

Пелети – це біологічний вид палива, що створюється з відходів деревообробного виробництва та не вимагає вирубки нових дерев. Тому пелети вважаються найекологічнішим і найбезпечнішим видом палива з усіх.

До плюсів пелет можна також віднести їхню високу ефективність. Коефіцієнт корисної дії дров'яної печі – не більше 60%, а пелетної – понад 90%.

Реклама

Різниця простежується і в самому процесі опалення, дров'яний котел або піч вимагають постійного підкидання дерева в топку і цей процес поки що не вдалося автоматизувати.

Пелети ж завантажуються в спеціальні "бункери", що дозволяє не стежити за котлом кілька днів або навіть тижнів, залежно від вибраної моделі.

Потрібно враховувати і те, що пелети – це гранули, які вже пройшли процес сушіння на відміну від дров. Це означає, що при горінні пелети відразу почнуть виділяти тепло, а дрова спочатку випаровують вологу, що накопичилася.

Реклама

У чому перевага дров?

Незважаючи на те, що якісні характеристики пелет вище, ніж у дров, а зручність пелетного котла очевидно, є одна значна перевага дров – ціна.

І це стосується не тільки вартості самої деревини, яка в рази менша, ніж у пелет ( від 4000 до 7000 грн ), а й ціни самого устаткування.

Пелети можна завантажувати виключно у спеціальний котел, який коштує у районі 80-120 тисяч гривень.

Це означає, що встановлювати такий котел у старому будинку, де вже є піч чи котел – не раціонально і краще опалювати дровами.

Якщо ж ви хочете облаштувати своє житло якнайзручніше і готові за це платити – то пелети для вас.

Скільки коштують дрова

Раніше ми розбиралися, скільки коштують різні види дров в Україні та проаналізували пропозиції на популярному маркет-плейсі.

Так, найдешевшими є вербові дрова (1000 грн за куб), які вважаються не найякіснішою деревиною.

Найкращою вважається дубова деревина, такі дрова коштують від 1300 до 1750 грн за кубометр, а за кубометр березових дров доведеться заплатити від 750 до 1600 грн.

"Сьогодні" також писали, які дрова не підходять для опалення і розповідали, як змінилися ціни на них за рік.