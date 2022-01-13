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Вигідніше за газ? Яка зараз ціна на дрова в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 15:33
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Скільки коштують дрова в Україні
Скільки коштують дрова в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Досить багато українських господарств опалюють свої приватні будинки дровами, оскільки це може бути економінше, ніж газ.

"Сьогодні" порівняли ціни на популярному майданчику OLX і готові розповісти, скільки коштують різні дрова в Україні.

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Найдешевшими традиційно є івові дрова, оскільки саме ця сировина вважається низькосортною. Вона чудово горить і не коптить, однак спалюється моментально.

Продавці рідко пропонують саму іву і міксують ії з тополею та вільхою, які також є досить недорогими.

Середня вартість за чотири складометри дров (близько трьох кубометрів) - 3000 грн (тобто 1000 грн за куб), деякі оголошення включають в себе доставку.

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Дубові дрова – це дорожча сировина, оскільки тверді породи дерев характеризуються більшою тепловіддачею, отже – краще зігрівають.

Тут ціна залежить і від виду дров, колоті вони чи метрові. Метрові дрова треба власноруч порубати на дрібніші, тож вони завжди дешевші.

Ціна за вартість дубових дров коливається від 1300 до 1750 грн за кубометр, залежно від типу дров, населеного пункту та обсягу замовлення.

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Недешевими є березові дрова, але все ж доступнішими за дубові. Ціни варіюються від 750 до 1600 грн за куб, залежно від типу та обсягу замовлення.

Вартість газу

До кінця опалювального сезону 2021-2022 для побутових споживачів газу діє річна пропозиція від "Нафтогазу" – 7,96 грн. У інших постачальників річні тарифи також дешевші, і коливаються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр.

Однак не варто забувати, що, окрім вартості блакитного палива, у платіжках вкажуть і ціну його доставки, тобто абонплату.

З 1 січня цей тариф дещо зріс у 40 операторів газорозподільних систем і коливається від 0,32 грн до 1,99 грн за куб. Наступного разу вартість блакитного палива переглянуть у травні 2022.

Раніше ми писали, які комунальні послуги найбільше подорожчають 2022 року, та розповідали, як отримати знижку від "Нафтогазу".

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