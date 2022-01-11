"Нафтогаз" предложил скидку на газ: сколько можно сэкономить на коммуналке

"Нафтогаз" назвал условия для получения скидки на газ в январе

Сколько можно сэкономить на газе в январе / Фото: Коллаж: Сегодня

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" анонсировала скидку в 1% для своих клиентов на оплату коммунальных платежей за газ.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

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Скидку можно получить, если оплатить газ в личном кабинете или в чате-боте GASUA до 15 января. Полученную скидку можно использовать во время следующего платежа за коммуналку.

Также в компании сообщили, что уже сформировали все счета за декабрь и клиенты могут начать платить за голубое топливо.

Кому готовиться к отключению газа

Ранее в "Нафтогазе" призвали потребителей, пользующихся услугами Поставщика последней надежды (ППН), как можно скорее заключить договор с поставщиком.

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Если этого не сделать в течение двух месяцев (60 суток), то потребитель может готовиться к отключению газа.

Чтобы перестать быть клиентом ППН, необходимо выбрать нового поставщика и подключиться к нему. Для этого можно даже не выходить из дома и сделать все онлайн с сайта выбранного поставщика.

"Сегодня" также писали, как изменились тарифы на доставку газа с 2022 года и рассказывали, какая ситуация с ценами на импортное голубое топливо за год.