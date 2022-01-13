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Выгоднее, чем газ? Какова сейчас цена на дрова в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 января, 15:33
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Рассказываем, чем одна порода дерева отличается от другой
Сколько стоят дрова в Украине
Сколько стоят дрова в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Достаточно многие украинские домохозяйства отапливают свои частные дома дровами, так как это может быть экономичнее, чем газ.

"Сегодня" сравнили цены на популярной площадке OLX и готовы рассказать, сколько стоят разные дрова в Украине.

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Самые дешевые традиционно - ивовые дрова, так как именно это сырье считается низкосортным. Ива прекрасно горит и не коптит, однако сжигается моментально.

Продавцы редко предлагают саму иву и миксуют ее с тополем и ольхой, которые также являются недорогими.

Средняя стоимость за четыре складометра дров (около трех кубометров) – 3000 грн (т.е. 1000 грн за куб), некоторые объявления включают в себя и доставку.

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Дубовые дрова – это более дорогостоящее сырье, так как твердые породы деревьев характеризуются большей теплоотдачей, следовательно – лучше согревают.

Здесь цена зависит и от вида дров, колотые они или метровые. Метровые дрова нужно собственноручно порубить на более мелкие, поэтому они всегда дешевле.

Цена за стоимость дубовых дров колеблется от 1300 до 1750 грн за кубометр, в зависимости от типа дров, населённого пункта и объема заказа.

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Недешевыми являются березовые дрова, но все же более доступны, чем дубовые. Цены варьируются от 750 до 1600 грн за куб, в зависимости от типа и объема заказа.

Стоимость газа

До конца отопительного сезона 2021-2022 для бытовых потребителей газа действует годовое предложение от "Нафтогаза" – 7,96 грн. У других поставщиков годовые тарифы также дешевле, и колеблются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр.

Однако не следует забывать, что, кроме стоимости голубого топлива, в платежках укажут и цену его доставки, то есть абонплату.

С 1 января данный тариф несколько вырос у 40 операторов газораспределительных систем и колеблется от 0,32 грн до 1,99 грн за куб. В следующий раз стоимость голубого топлива будет пересмотрена в мае 2022 года.

Ранее мы писали, какие коммунальные услуги больше всего подорожают в 2022 году, и рассказывали, как получить скидку от "Нафтогаза".

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