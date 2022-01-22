Які дрова не підходять для опалення – антирейтинг

Дровами свої будинки опалює чимала кількість українців, оскільки це може бути набагато вигіднішим, ніж газ чи електроенергія.
Однак не всі породи добре підходять для топки або домашніх камінів, "Сьогодні" розібралися у питанні та склали для вас антирейтинг дров.
Осика
Головний недолік таких дров – низька тепловіддача. Якщо ви використовуєте їх не для того, щоб вони просто потріскували в каміні, а для обігріву – краще обирайте інші.
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Осиновими дровами буде важко зігрітися і знадобиться їх багато. Якщо у вас є така деревина, не викидайте її, а використовуйте для розтоплення або очищення печі.
Сосна
Соснові, та й взагалі будь-які хвойні дерева, погано підходять для печей та камінів. Всі вони дуже швидко прогорають і під час горіння виділяють величезну кількість смол та інших хімічних елементів.
Все це осідає чорною кіптявою на стінах димаря і навіть очорнює скло. Також через свою смолистість соснові дрова можуть іскрити або стріляти, тому для відкритого каміна – не підходять.
Тополя
Тополеві дрова вважаються невдалими для опалення через великі витрати деревини. Вони дуже швидко прогорають, і тому дають мало тепла.
Також тополя може іскрити і не може довго зберігатись.
Верба
Вербові дрова вважаються низькосортними і тому приваблюють деяких своєю низькою ціною.
Однак у них дуже низька тепловіддача, а ось згоряють вони, як і тополя – миттєво.
В Україні злетіли ціни на дрова
За даними Української енергетичної біржі, протягом 2021 року ціна на дрова зросла на 35%, на одному з аукціонів злетіла на 602%.
Стартова ціна кубометра на одному з аукціонів становила 750 грн, а всього було продано 3,14 млн. кубометрів деревини на загальну суму 7,91 млрд. грн.
Раніше "Сьогодні" розповідали, які дрова навпаки найкраще підходять для топки та чим відрізняються сорти.