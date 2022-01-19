Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні рекордно злетіли ціни на дрова: яка ціна за один кубометр

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 16:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За даними Української енергетичної біржі, за 2021 рік було продано 92% усієї продукції
Скільки коштують дрова на біржі
Скільки коштують дрова на біржі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростання ціни на дрова б’є рекорди на біржових аукціонах. Протягом другої половини 2021 року вона зросла на 35%, а на одному з аукціонів злетіла на 602%.

Про це йдеться у повідомленні "Української енергетичної біржі".

Реклама

За їх даними, було зафіксовано "історично максимальне" підвищення вартості. На одному з останніх торгів стартова ціна кубометру становила 750 грн.

Зазначається, що протягом року на Українській енергетичній біржі було продано 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 млрд грн. Також на біржі зазначили, що реалізовано було 92% продукції.

За якою ціною купують дрова українці

Раніше ми проаналізували ціни на різні види дрова на сайті OLX і визначили, що найдорожчими є дубові.

Реклама

Також ціна залежить від регіону та типу дров – метрові вони, чи вже розрубані на дрібні шматочки для топки.

Отже, за кубометр дубових дров доведеться віддати від 1300 до 1750 грн, за березу – від 750 до 1300 грн, а середня ціна за вербу 1000 грн за кубометр.

"Сьогодні" також розповідали, які дрова найкраще вибирати для опалення свого будинку і писали, яка зараз в Україні вартість газу.

цінидрова
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Юлія Ляхова Долар пішов на зліт: до чого тепер готуватись українцям Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Софія Зінов’єва В Україні рекордно злетіли ціни на дрова: яка ціна за один кубометр Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Подорожувати з економією: в які дні "Укрзалізниця" продає дешеві квитки Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Головне в Україні
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.41

Російський рубль (₽)

0.3716

Євро (€)

32.34

Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,85
30,85
29,46
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,19
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,08
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти