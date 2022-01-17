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Экономичные и очень "жаркие": какие дрова лучше купить для топки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 15:32
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Рассказываем, чем отличаются самые популярные породы деревьев, используемые для отопления помещений
Какие дрова выбрать для отопления
Какие дрова выбрать для отопления / Фото: Коллаж: Сегодня

Для жителей частных домов топить свое жилище дровами может быть намного выгоднее, чем природным газом. Особенно актуально это для жителей лесистых регионов.

"Сегодня" разобрались, какие дрова лучше всего подходят для отопления, и готовы рассказать вам.

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Главным показателем является так называемая "калорийность" дров, то есть сколько они выделяют тепла при сгорании одинакового количества материала.

В данном случае лучше всего выбирать дрова из твердых пород дерева и рекордсменом является дуб.

Такие дрова имеют теплоотдачу около 2,100 кВт/ч на 1 кубометр. Преимуществом дуба является то, что он медленно горит и при этом почти не содержит смол, из-за которых на дымоходе оседает сажа. Однако есть у дубовых дров и недостаток – цена, которая является одной из самых высоких среди популярных в Украине пород дерева.

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Еще одни популярные дрова – березовые, они заметно дешевле дубовых и практически не уступают им по теплоотдаче 1,900 кВт/ч на 1 кубометр, но в тоже время лучше сосны и осины.

Береза тоже горит ровно и плавно, но в отличии от дуба выделяет смолистые вещества в значительных объемах, которые оседают в середине дымохода и на ваших легких.

Сосну реже используют для обогрева помещения, поскольку в них содержание смолы самое рекордное и из-за этого они не только чадят, но и стреляют горячими углями. Ее теплоотдача составляет 1,600 кВт/ч на 1 кубометр.

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Плохо горит тополь, хотя является достаточно распространенным видом дров, такие породы часто добавляют в так называемый микс и смешивают вместе с, ивой или ольхой.

Теплоотдача тополя составляет 1,200 кВт/ч на 1 кубометр, ивы – 1,400 кВт/ч на 1 кубометр, ольхи – 1,500 кВт/ч на 1 кубометр.

Цены на дрова в Украине

Ранее мы уже исследовали рынок в Украине и узнали цены на самые популярные дрова в Украине:

  • дуб – от 1300 до 1750 грн за куб ( в зависимости от типа дров и количества заказа);
  • ива – 1000 грн за куб;
  • береза – от 750 до 1600 грн за куб (в зависимости от типа дров и количества заказа).

"Сегодня" также писали, какие коммунальные услуги подорожают больше всего в 2022 году и когда украинцам пересчитают тарифы на газ.

ценыдрова
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