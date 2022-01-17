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Економічні та дуже "жаркі": які дрова краще купити для топки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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17 січня, 15:32
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Розповідаємо, чим відрізняються найпопулярніші породи дерев, які використовуються для опалення приміщень
Які дрова вибрати для опалення
Які дрова вибрати для опалення / Фото: Колаж: Сьогодні

Для мешканців приватних будинків топити своє житло дровами може бути набагато вигідніше, ніж природним газом . Особливо це актуально для жителів лісистих регіонів.

"Сьогодні" розібралися, які дрова найкраще підходять для опалення і готові розповісти вам.

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Головним показником є так звана "калорійність" дров тобто скільки вони виділяють тепла при згоранні однакової кількості матеріалу.

У даному випадку найкраще вибирати дрова з твердих порід дерева і рекордсменом є дуб.

Такі дрова мають тепловіддачу 2,100 кВт/год на 1 кубометр. Перевагою дуба є те, що він повільно горить і при цьому майже не містить смол, через які на димарі осідає сажа. Проте є у дубових дров і недолік – ціна, яка є однією з найвищих серед популярних в Україні порід дерева.

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Ще одні популярні дрова березові, вони помітно дешевші за дубові і практично не поступаються їм по тепловіддачі – 1,900 кВт/год на 1 кубометр, але в той же час краще сосни та осики.

Береза теж горить рівно і плавно, але на відміну від дуба виділяє смолисті речовини у значних обсягах, що осідають у середині димаря та на ваших легенях.

Сосну рідше використовують для обігріву приміщення, оскільки в них вміст смоли найбільш рекордний і через це вони не тільки чадять, а й стріляють гарячим вугіллям. Її тепловіддача становить 1,600 кВт/год. на 1 кубометр.

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Погано горить тополя, хоча є досить поширеним видом дров, такі породи часто додають у так званий мікс і змішують разом з, вербою або вільхою.

Тепловіддача тополі становить 1,200 кВт/год на 1 кубометр, верби – 1,400 кВт/год на 1 кубометр, вільхи – 1500 кВт/год на 1 кубометр.

Ціни на дрова ціна в Україні

Раніше ми вже досліджували ринок в Україні та дізналися ціни на найпопулярніші дрова в Україні:

  • дуб – від 1300 до 1750 грн за куб (залежно від типу дров та кількості замовлення);
  • верба – 1000 грн за куб;
  • береза – від 750 до 1600 грн за куб (залежно від типу дров та кількості замовлення).

"Сьогодні" також писали, які комунальні послуги подорожчають найбільше у 2022 році і коли українцям перерахують тарифи на газ.

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