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Подорожчає для кожного: в Україні з 1 січня злетять ціни на доставку газу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
25 грудня, 06:30
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Розмір абонплати залежить від двох показників: усередненого споживання газу і тарифу
За останні кілька років вартість доставки для українців злетіла майже вдвічі
За останні кілька років вартість доставки для українців злетіла майже вдвічі / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня 2022 року для українців зростуть тарифи на доставку газу. Цей тариф українці платять додатково до основної плати за газ, яку "Нафтогаз" пропонує по 7,96 грн/куб.

"Сьогодні" розбиралися, кому і чому доведеться платити найбільше.

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За що ми платимо?

Розмір абонплати залежить від двох показників: усередненого споживання газу та тарифу. Зокрема, постачальник весь обсяг споживання газу ділить на 12 місяців, а отриману цифру множить на тариф облгазу.

Постачальники пояснюють підвищення абонплати тим, що витрати підприємств зросли, їм потрібно підвищувати зарплати працівникам, проводити ремонти тощо. Оскільки саме облгази забезпечують подачу блакитного палива, а купувати його українець може у будь-якого постачальника.

Зазначимо, що за останні кілька років вартість доставки для українців злетіла майже удвічі. Лише за останній рік витрати на газ для української родини взимку злетіли з 2151 по 2735 грн. А влітку цій же сім'ї доводилося у рази переплачувати.

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Розглянемо з прикладу, якщо сім'я щорічно витрачає 10 кубів газу на місяць, її витрати так змінювалися:

  • у грудні 2019-го – 63 грн;
  • у січні 2020-го – 276 грн;
  • у грудні 2020-го – 381 грн;
  • у січні 2021-го – 499 грн.

Підвищується тариф через МВФ, який вимагав від української влади, запустити в країні ринок газу. Ось Кабмін та профільна комісія запустили його у такому вигляді.

Що із тарифами?

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на послуги з розподілу газу на 2022 рік 40 операторів газорозподільних систем.

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Найвищі тарифи на послуги з розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43 , ПрАТ "Кременчуггаз" – 0,46 , АТ "Криворіжгаз" – 0,53 , АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

Раніше ми повідомляли, що на початку 2022 року в Україні можуть подорожчати комунальні послуги, зокрема опалення. Незабаром тарифи можуть зрости на 6%. Оскільки ціни на опалення та газ взаємопов'язані, а вартість газу на світовому ринку б'є рекорди.

Нагадаємо, що українці можуть за кілька хвилин і не виходячи із дому сплатити платіжки за комуналку, для цього необхідно зайти на сайт ПриватБанку або додаток Приват24.

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