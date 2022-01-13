Будемо ще більше платити? В Україні перерахують тарифи на газ

Нові травневі ціни на газ залежатимуть від ситуації на ринках у Європі

В основному постачальники на одному рівні тримають річні тарифи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 травня переглянуть тарифи на газ, оскільки саме тоді скінчиться термін дії зафіксованих на рік тарифів.

Як розповів BBC News Україна голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, переломний момент на європейських ринках настане якраз наприкінці квітня.

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"У нас була зафіксована ціна на рік, але 1 травня термін дії спливає. Постачальники мають визначити нову річну ціну – до травня 2023 року… Якою буде ця ціна, питання відкрите. Залежить від того, що буде на ринку. Є очікування, що, починаючи з кінця квітня, ціни знижуватимуться. Форвардні ціни на літо набагато нижчі, ніж ціни цієї зими", – заявив Вітренко

Нові травневі ціни на газ залежатимуть від ситуації на ринках у Європі. Оскільки Україна інтегрована до загальноєвропейського газового ринку. А там є передумови подорожчання газу. Водночас деякі аналітики кажуть, що до літа ціни на енергоносії підуть на спад.

Здебільшого постачальники на одному рівні тримають річні тарифи на газ для споживачів – 8 грн за кубометр.

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Скільки наразі платимо?

В Україні до кінця опалювального сезону діє річна пропозиція ціни на постачання газу для побутових споживачів від 7,96 до 13,5 грн./куб.

Клієнти "Нафтогазу" за річним тарифним планом "Фіксований" платять 7,96 гривні за один кубометр. Така ціна діятиме до квітня 2022 року.

Водночас у Кабміні прогнозують на 13% подорожчання газу. А до кінця року ціна може зрости до 20%.

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Також із 1 січня зросте вартість доставки газу в середньому на 4,1%. НКРЕКП встановила нові тарифи на послуги із розподілу газу на 2022 рік для 40 операторів газорозподільних систем.

Високі тарифи на послуги із розподілу газу встановили на рівні 1,99 грн/куб. м на місяць для споживачів ПАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", ПАТ "Лубнигаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи були встановлені для АТ "Київгаз" – 0,32, АТ "Харківміськгаз" – 0,43, ПАТ "Кременчукгаз" – 0,46, АТ "Криворіжгаз" – 0,53, АТ "Черкасигаз" – 0,57 грн/куб. м.

Раніше ми повідомляли, що середня митна вартість імпортного природного газу за грудень 2021 року зросла на 62,1% у гривневому та на 67,6% у доларовому еквіваленті порівняно з листопадом.

Нагадаємо, що протягом восьми діб запас газу в українських підземних газосховищах скоротився на 628 млн. куб. м, або 4,4%. На початку січня також очікується значне падіння транзиту блакитного палива із Росії.