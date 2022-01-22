Какие дрова не подходят для отопления – антирейтинг

Рассказываем, какие дрова не стоит покупать для отопления, если не хотите потратить лишние деньги и не получить тепла

Какие дрова имеют низкие характеристики / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Дровами свои дома отапливает немалое количество украинцев, поскольку это может быть намного выгоднее, чем газ или электроэнергия.

Однако не все породы хорошо подходят для топки или домашних каминов, "Сегодня" разобрались в вопросе и составили для вас антирейтинг дров.

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Осина

Главный недостаток таких дров – низкая теплоотдача. Если вы используете их не для того, чтобы они просто потрескивали в камине, а для обогрева – лучше выберете другие.

Осиновыми дровами будет трудно согреться и понадобится их огромное множество. Если у вас уже есть такая древесина, не выкидывайте ее, а используйте для растопки или очистки печи.

Сосна

Сосновые, да и вообще любые хвойные деревья, плохо подходят для печей и каминов. Все они очень быстро прогорают и во время горения выделяют огромное количество смол и других химических элементов.

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Все это оседает черной копотью на стенах дымохода и даже очерняют стекло. Также, из-за своей смолистости, сосновые дрова могут искрить или стрелять, поэтому для открытого камина – не подходят.

Тополь

Тополевые дрова считаются неудачными для отопления из-за огромного расхода древесины. Они очень быстро прогорают и поэтому дают мало тепла.

Также тополь может искрить и не может долго хранится.

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Ива

Ивовые дрова считаются низкосортными и поэтому привлекают некоторых своей низкой ценой.

Однако у них очень низкая теплоотдача, а вот сгорают они, как и тополь – мгновенно.

В Украине взлетели цены на дрова

По данным Украинской энергетической биржи, в течении 2021 года цена на дрова выросла на 35%, а на одном из аукционов взлетела на 602%.

Стартовая цена кубометра на одном из аукционов составляла 750 грн, а всего было продано 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 млрд грн.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие дрова наоборот лучше всего подходят для топки и чем отличаются сорта.