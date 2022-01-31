Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Якими дровами найкраще топити камін – список

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 січня, 17:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, які породи дерева найкраще підійдуть для домашнього каміна
Чим найкраще топити камін
Чим найкраще топити камін / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для декого камін – це лише декоративний елемент в оселі, однак він може бути і чудовим джерелом тепла, якщо правильно підібрати для нього паливо.

"Сьогодні" розібрались, які види дров найбільше підходять для каміну і готові розповісти вам.

Реклама

Як обрати дрова для каміну

При виборі дров для каміну необхідно звернути увагу на декілька чинників, серед яких - порода дерева, вологість та розмір дров.

Не рекомендується палити у каміні різноманітний мотлох або уламки старих меблів, вони не лише не зігріють вас, а й виділятимуть шкідливі речовини впродовж свого горіння.

Обираючи між більш твердою та м’якою деревиною варто зрозуміти наступне:

Реклама
  • Щільна деревина коштує дорожче та довше розпалюється, однак горить повільно, рівно та виділяє багато тепла при невеликому об’ємі.
  • М’яка деревина підходить, якщо ви вирішили запалити камін для атмосфери та краси. Вона дешево коштує та горить дуже красивим яскравим полум’ям. Однак швидко згорає до тла і виділяє не так багато тепла.

Які породи підходять для каміну

Найкраще для каміну підходять:

  • березові,
  • дубові,
  • грабові,
  • вільхові,
  • букові,
  • кленові,
  • в’язові дрова.

З них найпопулярнішою є береза, оскільки вона не така дорога, як дуб, однак має дуже непогані якісні характеристики. Недоліком таких дров є виділення великої кількості сажі, що забруднює димохід і камін.

Еталонними вважаються дрова з дубу, які довго та рівномірно горять, мають приємний аромат та досить економно витрачаються. Однак на такі дрова доведеться витратити чимало грошей.

Реклама

Для очищення каміну можна використати вільху, а от якщо ви вирішили опалювати цією деревиною, краще змішайте її з іншими.

Також прочистити димар можна за допомогою осики, однак не використовуйте її для опалення – осика дуже швидко прогорає.

Не рекомендується для опалення також липа, тополя та верба.

Скiльки коштують дрова

Як ми вже визначилися, найдорожчими є дубові дрова і на популярному маркетплейсі кубометр коштує від 1300 до 1750 грн.

Березові дрова можна знайти як за 750 так і 1600 грн за куб, залежно від їх свіжості та якості.

Вербові дрова є досить дешевими і середня ціна на них не піднімається вище 1000 грн.

Раніше ми також писали, у чому різниця між дровами і пелетами та розповідали, як правильно їх зберігати.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Магазини намагалися закрити". Чому в Україні бояться секс-шопів та які покупці "найважчі" Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Гривня повертає свої позиції: що відбувається на ринку валют Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький В Україні з'явиться перша платна дорога: скільки хочуть брати з водіїв Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37607.38

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2588.15

Litecoin (LTC)

107.78

Ripple (XRP)

0.6

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.78

Російський рубль (₽)

0.3713

Євро (€)

32.03

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
31 січня. Джозеф Бреді. Цього дня 61 рік тому американський нейробіолог Джозеф Бреді відправив у перший космічний політ свого вихованця - шимпанзе Хема…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти