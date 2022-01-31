Якими дровами найкраще топити камін – список

Розповідаємо, які породи дерева найкраще підійдуть для домашнього каміна

Чим найкраще топити камін / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для декого камін – це лише декоративний елемент в оселі, однак він може бути і чудовим джерелом тепла, якщо правильно підібрати для нього паливо.

"Сьогодні" розібрались, які види дров найбільше підходять для каміну і готові розповісти вам.

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Як обрати дрова для каміну

При виборі дров для каміну необхідно звернути увагу на декілька чинників, серед яких - порода дерева, вологість та розмір дров.

Не рекомендується палити у каміні різноманітний мотлох або уламки старих меблів, вони не лише не зігріють вас, а й виділятимуть шкідливі речовини впродовж свого горіння.

Обираючи між більш твердою та м’якою деревиною варто зрозуміти наступне:

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Щільна деревина коштує дорожче та довше розпалюється, однак горить повільно, рівно та виділяє багато тепла при невеликому об’ємі.

М’яка деревина підходить, якщо ви вирішили запалити камін для атмосфери та краси. Вона дешево коштує та горить дуже красивим яскравим полум’ям. Однак швидко згорає до тла і виділяє не так багато тепла.

Які породи підходять для каміну

Найкраще для каміну підходять:

березові,

дубові,

грабові,

вільхові,

букові,

кленові,

в’язові дрова.

З них найпопулярнішою є береза, оскільки вона не така дорога, як дуб, однак має дуже непогані якісні характеристики. Недоліком таких дров є виділення великої кількості сажі, що забруднює димохід і камін.

Еталонними вважаються дрова з дубу, які довго та рівномірно горять, мають приємний аромат та досить економно витрачаються. Однак на такі дрова доведеться витратити чимало грошей.

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Для очищення каміну можна використати вільху, а от якщо ви вирішили опалювати цією деревиною, краще змішайте її з іншими.

Також прочистити димар можна за допомогою осики, однак не використовуйте її для опалення – осика дуже швидко прогорає.

Не рекомендується для опалення також липа, тополя та верба.

Скiльки коштують дрова

Як ми вже визначилися, найдорожчими є дубові дрова і на популярному маркетплейсі кубометр коштує від 1300 до 1750 грн.

Березові дрова можна знайти як за 750 так і 1600 грн за куб, залежно від їх свіжості та якості.

Вербові дрова є досить дешевими і середня ціна на них не піднімається вище 1000 грн.

Раніше ми також писали, у чому різниця між дровами і пелетами та розповідали, як правильно їх зберігати.