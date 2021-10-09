Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн ⛔ Разумкова уволили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на праздничных выходных: график

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 октября, 10:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Укрпочта" переходит в дежурный режим – работать будет только 91 отделение из более чем 11 тысяч
Почтовые операторы обнародовали рабочий график на 14-17 октября
Почтовые операторы обнародовали рабочий график на 14-17 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские почтовые операторы "Новая почта" и "Укрпочта" определились с графиком работы на государственные выходные, 14-17 октября.

Как будет работать "Новая почта"

Стандартный режим работы изменили 14 и 15 октября. В эти дни отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы. В зависимости от отделения он может различаться.

Реклама

Индивидуальные графики отделений размещены на сайте компании. Там нужно или ввести город и номер отделения, или выбрать его на карте. В "карточке" каждого отделения появятся отдельные данные о работе в праздничные даты.

Обновленный график "Новой почты"
Обновленный график "Новой почты" / Фото: скриншот

Отметим, что 15 и 16 октября график работы "Новой почты" не меняется. Отделения будут принимать клиентов по обычному для выходных распорядку.

Реклама

Читайте также:

Как будет работать "Укрпочта"

Почтовый оператор принял решение изменить рабочий график только 14 октября, в День защитников и защитниц Украины. "Укрпочта" переходит в дежурный режим – работать будет только 91 отделение из более чем 11 тыс.

Список дежурных отделений можно посмотреть на официальном сайте компании. Отметим, что больше всего работающих отделений оказалось в Харьковской области.

Реклама

По стандартному графику почтовый оператор будет работать уже с пятницы, 15 октября. В будние дни большинство отделений работают до 20:00. А на выходных, 15-16 октября, клиентов будут принимать в основном по сокращенному графику, до 15-17 часов.

На сайте "Укрпочты" можно посмотреть график работы отделения
На сайте "Укрпочты" можно посмотреть график работы отделения / Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что клиент пожаловался на доставку "Новой почты". Сервис упаковал три крошечные детали в огромную коробку и взял за доставку посылки весом 50 граммов 53 гривни.

Это не первый случай с проблемными посылками на "Новой почте". 21 сентября клиентка пожаловалась, что вместо посуды получила кучу битого стекла.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять