"Новая почта" добилась своего – Антикоррупционный суд принял решение по громкому делу

Почтовый оператор заявил, что штрафы Госпотребслужбы нанесли деловой репутации компании 157,5 млн грн ущерба

Суд принял решение по делу "Новой почты" и Госпродпотребслужбы / Фото: Коллаж: Сегодня

Высший антикоррупционный суд обязал специализированную антикоррупционную прокуратуру возбудить уголовное дело против служащих Госпотребслужбы по жалобе "Новой почты".

Об этом говорится в постановлении суда.

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Оказалось, что 3 сентября адвокат компании направил в антикоррупционную прокуратуру заявление о совершенном правонарушении должностными лицами Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области. Они наложили на почтового оператора штраф в размере 325 млн грн за поврежденные посылки.

В "Новой почте" заявили, что такие действия регулятора нанесли деловой репутации компании 157,5 млн грн ущерба. Однако прокуроры не внесли сведений в реестр. Антикоррупционный суд в действиях антикоррупционной прокуратуры увидел бездействие.

Отметим, что летом на почтового оператора, наложили два штрафа:

в размере 151 млн грн касался разбитого аквариума, который доставляла "Новая почта";

в размере 174 млн грн касался заявления гражданина, который заявил, что его обсчитали в одном из отделений в городе Чугуев.

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Позже Госпродпотребслужба провела расследование и отменила постановление о наложении штрафов.

"По результатам обработки материалов рабочая группа установила факты процедурных нарушений и пришла к выводу о наличии оснований для отмены вынесенных ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области постановлений о наложении взысканий. С учетом выводов рабочей группы руководством Госпотребслужбы принято решение об отмене этих постановлений", – сообщили в компании.

Что случилось

В марте сотрудники Главного управления Госпотребслужбы в Харьковской области провели проверку нескольких отделений "Новой почты". Поводом стало обращение клиента почты о повреждении посылки стоимостью 500 грн.

В июле по результатам этих проверок на компанию наложили штраф в размере 325 млн гривен – это максимально возможная санкция.

"Новая почта" сразу решила подать в суд на Госпотребслужбы, заявив, что чиновники наложили штраф неадекватного размера. Кроме того, компания обратилась к омбудсмену и к международным правозащитным организациям.

Также сообщалось, что "Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов. В компании уверяют, что уже подготовили компенсацию для клиента.