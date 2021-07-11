"Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов: в ситуации разбираются

Украинец, по отправлению которого будто катком проехались, говорит, что юридический отдел компании тянет резину, а консультанты ничего не знают

Украинец показал, во что превратилась его посылка за десятки тысяч гривен, за десятки тысяч гривен. Фото: коллаж "Сегодня"

После скандала с повреждением посылки за полтысячи гривен на "Новой почте" буквально уничтожили посылку, стоимость которой превышает эту на несколько порядков.

Об этом сообщил украинец Давид Хусайнов в своей жалобе на компанию.

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По его словам, 28 июня он заказал услугу курьерской доставки своему клиенту более 300 миниатюрных моделей самолетов. Мужчина утверждает, что упаковывал посылку самостоятельно и поэтому – максимально надежно.

При вызове курьера и самому доставщику он обозначил хрупкость груза, поэтому на коробке необходимо оставить специальный стикер.

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Хусайнов отметил, что уже уже более 2,5 лет отправляет такие посылки – и хотя такую большую партию он отправил впервые, прежде модели бились только в редких случаях.

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"Когда посылка пришла клиенту, оказалось, что ни на одной коробке (а их 62) нет стикеров хрупкое. Везли как попало, в итоге все самолеты разбились. Их общая стоимость 2800 у.е.! Даже некоторые коробки были продырявлены, куски бортников вырваны с мясом", – жалуется недовольный клиент.

Авиационные модели превратились в гору мусора после отправки их по "Новой почте". Фото: facebook.com/lordrockston

Клиент предсказуемо отказался от такого товара, а сам Хусейнов обратился с жалобой и потребовал компенсацию.

"Юротдел тянет резину, не спешит. Консультанты сами себе противоречат, ничего не знают сами ни о процедуре написания претензий, ни о заказе возврата. Еле смог получить компетентную информацию с третьей попытки! Это ужас! После такого вообще нет желания связываться с НП!" – резюмирует мужчина.

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Коробки с дорогостоящими моделями будто кто-то рвал руками и давил ногами. Фото: facebook.com/lordrockston

"Очень жаль, что произошел такой инцидент. Предоставьте, пожалуйста, номер накладной, чтобы мы могли разобраться в этой ситуации", – ответили ему на "Новой почте".

Напомним, что в марте "Новая почта" повысила тарифы на доставку и упаковку отправлений – стоимость всех мелких посылок выросла до 40-50 гривен.

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