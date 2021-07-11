"Нова пошта" знищила посилку за 2800 доларів: в ситуації розбираються

Українець, по відправленню якого ніби катком проїхалися, каже, що юридичний відділ компанії зволікає, а консультанти нічого не знають

Українець показав, на що перетворилася його посилка за десятки тисяч гривень, за десятки тисяч гривень. Фото: колаж "Сьогодні"

Після скандалу з пошкодженням посилки за півтисячі гривень на "Новій пошті" буквально знищили посилку, вартість якої перевищує цю на кілька порядків.

Про це повідомив українець Давид Хусейнов у своїй скарзі до компанії.

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За його словами, 28 червня він замовив послугу кур'єрської доставки своєму клієнтові понад 300 мініатюрних моделей літаків. Чоловік стверджує, що пакував посилку самостійно і тому – максимально надійно.

Під час виклику кур'єра і самому доставщикові він позначив крихкість вантажу, тому на коробці необхідно залишити спеціальний стікер.

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Хусейнов зазначив, що вже вже понад 2,5 роки відправляє такі посилки – і хоча таку велику партію він відправив уперше, раніше моделі билися тільки в рідкісних випадках.

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"Коли посилка дійшло до клієнта, виявилося, що ані на жодній коробці (а їх 62) немає стікерів "крихке". Везли абияк, в результаті всі літаки розбилися. Їх загальна вартість 2800 у.о.! Навіть деякі коробки були продірявлені, шматки бортників вирвані з м'ясом", – скаржиться незадоволений клієнт.

Авіаційні моделі перетворилися на гору сміття після відправки їх "Новою поштою". Фото: facebook.com/lordrockston

Клієнт передбачувано відмовився від такого товару, а сам Хусейнов звернувся зі скаргою і зажадав компенсації.

"Юрвідділ зволікає, не поспішає. Консультанти самі собі суперечать, нічого не знають самі ані про процедуру написання претензій, ані про замовлення повернення. Ледве зміг отримати компетентну інформацію з третьої спроби! Це жах! Після такого взагалі немає бажання зв'язуватися з НП!" – резюмує чоловік.

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Коробки з дорогими моделями ніби хтось рвав руками і тиснув ногами. Фото: facebook.com/lordrockston

"Дуже прикро, що відбувся такий інцидент. Надайте, будь ласка, номер накладної, щоб ми могли розібратись у цій ситуації", – відповіли йому на "Новій пошті".

Нагадаємо, що в березні "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку і упаковку відправлень – вартість усіх дрібних посилок зросла до 40-50 гривень.

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