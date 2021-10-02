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"Неплохо так отправили!". На "Новую почту" пожаловался клиент (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 октября, 10:20
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Взяли оплату как за килограммовую посылку: Нова почта доставила крошечную посылку в большой коробке
НоваяПочта взяла более 50 грн за доставку крохотной посылки
НоваяПочта взяла более 50 грн за доставку крохотной посылки / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент пожаловался на доставку "Новой почты". Сервис упаковал три крошечных детали в огромную коробку и взял за доставку посылки весом 50 грамм 53 гривны.

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Об этом мужчина из Ковеля написал Facebook .

"Неплохо так отправили", написал пользователь и прикрепил фото.

"Новая Почта" ответила в комментариях и извинилась перед мужчиной, попросив для подтверждения фотографию накладной.

"Добрый день, Андрей. Мы не можем передать словами, как нам стыдно за данный инцидент, который изображен в Вашей публикации. Просим дать возможность разобраться в этом, – написала Новая почта.

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После получения фотографии накладной сервис доставки еще раз написал возмущенному клиенту и предложил промокод в качестве извинения.

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Оказывается, такую посылку можно было отправлять в одном пакете, а не в коробке, которая предназначается для гораздо больших вещей.

"Коллеги упаковали данный груз для того, чтобы он не повредился при транспортировке. Хотя данный тип посылок можно отправлять в обычном пакете. Провели с работниками разъяснительную работу, больше такого не повторится, – пообещали в Новой почте.

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Это не первый случай с проблемными посылками на Новой почте. 21 сентября клиентка пожаловалась, что вместо посуды получила кучу битого стекла .

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