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Хуже только во Вторую мировую: как война в Украине ударит по ценам на продукты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 12:20
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Рассказываем, почему война в Украине может поставить под удар продовольственную безопасность по всему миру
Какие зерновые культуры могут оказаться в дефиците
Какие зерновые культуры могут оказаться в дефиците / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на продовольствие постоянно растут и уже подобрались к уровню 1974 года, когда в мире также бушевал энергетический кризис.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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По оценкам ФАО, мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти более 20% в результате войны в Украине.

Следует отметить, что на сегодняшний день и в 1974 г. были зафиксированы самые высокие цены на продовольствие с момента завершения Второй мировой войны.

Цены будут расти и дальше, поскольку именно Украина была одним из важнейших экспортеров зерновых и масличных.

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В ФАО опасаются, что Украина не соберет привычный урожай, если боевые действия затянутся, а Россия, также очень крупный экспортер, вообще имеет непонятные перспективы по экспорту в следующем году.

По данным организации, Украина и РФ обеспечивают 19% по всему экспорту ячменя, 14% по мировому экспорту пшеницы и 4% кукурузы.

Это может не только способствовать росту цен, но и поставит под удар продовольственную безопасность в мире.

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"В 2022-2023 годах количество людей, страдающих от недоедания, может возрасти на 8-13 миллионов человек", – заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Что будет с посевной?

Правительство ввело план поддержки посевной кампании в Украине, сообщил премьер-министр Шмыгаль.

По его словам, государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Также аграрии получат государственные гарантии на 80% суммы привлеченных ими кредитов.

"Сегодня" также писали, сколько стоит пшеница и рассказывали, какие продукты в супермаркетах стали дефицитными.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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