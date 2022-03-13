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Украинцы останутся без зерна? Начнется ли посевная кампания во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 марта, 10:55
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Рассказываем, смогут ли аграрии провести посевную во время военных действий в Украине
Что будет с посевной
Что будет с посевной / Фото: Getty Images, fssu.gov.ua, Коллаж: Сегодня

Цены на зерновые и масличные культуры в Украине в первую неделю марта 2022 года перестали расти. Между тем в мире огромными темпами растут цены на продовольствие. Но что будет с украинской посевной в условиях войны, хватит ли всем зерна?

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил, что правительство вводит план поддержки посевной кампании

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Как государство поможет аграриям

Шмигаль объяснил, что суть плана состоит в том, что государство будет компенсировать проценты по кредитам на покрытие любых расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.

"Это позволит нашим фермерам получить средства на проведение посевной и быть уверенными, что в случае потери урожая они не обанкротятся", заявил Шмигаль.

Этот план будет внедрен в тех местах, где это сейчас возможно и безопасно.

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Достаточно ли в Украине пищевых продуктов

Шмигаль уверяет, что да.

"В настоящее время балансы свидетельствуют, что Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы", подчеркнул премьер-министр.

Поэтому, по его словам, пока ситуация под контролем, но стоит думать о будущем, именно поэтому государство решило стимулировать работу аграриев.

Отказ от экспорта социально важных товаров

Шмигаль отметил, что обеспеченность украинцев продуктами есть благодаря тому, что правительство на время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров.

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"Сегодня" уже писали, что, согласно постановлению Кабмина, нулевые квоты на экспорт вводятся на следующие товары:

  • живой скот;
  • мороженое мясо крупного рогатого скота;
  • мясо и мясные субпродукты;
  • рожь;
  • овес;
  • гречиха;
  • просо;
  • сахар;
  • пищевая соль.

Также мы рассказывали, сколько сейчас стоит пшеница в Украине и почему в супермаркетах "голые" полки, и что сейчас в дефиците больше всего.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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