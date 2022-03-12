Ни хлеба, ни гречки: почему в супермаркетах "голые" полки, и что будет дальше

Продукции в супермаркетах отдельных городов стало значительно меньше, а некоторые вообще перестали работать

Продукции в супермаркетах отдельных городов стало гораздо меньше / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После длительных боев с оккупантами в Киеве, Киевской области и восточных областях возникла проблема с продуктами. Поставщики часто не имеют возможности доставить товары в магазины.

Как рассказали "Сегодня" жители Черкасской области, особенно ощущается дефицит свежего мяса – курятины и свинины, колбас, а также яиц и молочной продукции. Иногда на полках можно увидеть молоко и йогурты.

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Впрочем, за последние несколько дней продукты в супермаркеты начали подвозить. Хотя некоторые поставщики отмечают проблемы с логистикой и предлагают людям самим вывозить товар из определенных мест.

Позиция поставщиков

По информации Радио Свобода, большие торговые сети имеют проблемы с логистикой. В Fozzy Group (одноименные гипермаркеты, супермаркеты "Сільпо", магазины "Фора") отметили, что отсутствуют транспортные сообщения с Мелитополем, Херсоном и Мариуполем, Харьковом, Сумами и Черниговом. Фактически города, где ведут ожесточенные бои, оказались на грани гуманитарного кризиса. Часть магазинов там не работает, но предприниматели пытаются привезти туда хоть что-нибудь.

В зоне боевых действий не работают некоторые супермаркеты сети АТБ. Остатки продукции в тех областях раздали жителям, но товары сейчас туда не поставляют. Обещают возобновить сообщение после стабилизации ситуации.

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Кроме проблем с логистикой, представители "Метро Украина" акцентируют внимание на том, что не хотят рисковать жизнью своих работников, отправляя на работу под обстрелы. Именно поэтому есть проблемы с доступом к магазинам, складам, невозможностью найти транспорт и довезти продукты.

Ситуацию по работе магазинов крупных торговых сетей можно оценить онлайн на интерактивной карте. Из нее понятно, что в западных областях супермаркеты работают, в Киеве открыта только половина точек, а наиболее затруднительное положение – в восточных областях.

Какой выход?

Компании все еще нуждаются в водителях, грузчиках, фасовщиках, работниках складов и магазинов. С помощью власти на разных уровнях планируют обеспечить "горячие точки" продуктами. Предварительно предполагают, что представители торговых сетей будут довозить товары в безопасное место, а оттуда их будут забирать местные и увозить туда, где это нужно.

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В Польше также организовали склады гуманитарной помощи, где собирают лекарства и продукты от небезразличных людей. Затем все товары отправляют в украинские города и села. Надежды возлагают и на гуманитарные коридоры для доставки продуктов в населенные пункты, пострадавшие от войны.

Журналисты DW заметили, что столичные власти в большинстве своем наладили логистику поставок продуктов и товаров первой необходимости. Гуманитарные штабы бесплатно раздают наборы социально незащищенным слоям населения. В то же время, можно наблюдать определенный ажиотаж среди киевлян, которые скупают консервы и другие продукты длительного хранения, что вполне типично в условиях военного положения.

Ситуация с ценами

После начала войны России против Украины, сеть АТБ ввела ряд ограничений при покупке товаров. Клиенты могут купить только по две единицы самых популярных товаров – хлеба, батона, круп, сахара и соли, макарон и масла.

Работники Госпродпотребслужбы начали фиксировать наценки на продукты и социально значимые товары в отдельных магазинах 28 и 1 марта. На такие действия владельцев бизнеса неоднократно жаловались и сами покупатели, у которых отказывались принимать оплату банковскими картами.

Чтобы избежать критической ситуации, правительство решило установить контроль над ценами на главные товары. За этим будут следить областные военные администрации.

Раньше мы рассказывали о действенных способах, как спасти продукты в холодильнике, если во время войны внезапно пропал свет.