Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украина отказалась от экспорта социально важных товаров (список)

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 14:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина временно прекращает экспорт некоторых товаров в условиях войны
Украина прекращает экспорт некоторых товаров
Украина прекращает экспорт некоторых товаров / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

В военный период в Украине некоторые заведения закрываются, а цены растут. В такое нестабильное время украинское правительство приняло решение об остановке экспорта социально важных товаров.

Об этом говорится в постановлении правительства №207.

Реклама

Какие товары временно не будут экспортировать

Согласно постановлению, нулевые квоты на экспорт вводятся на следующие товары:

  • живой скот;
  • мороженое мясо крупного рогатого скота;
  • мясо и мясные субпродукты;
  • рожь;
  • овес;
  • гречка;
  • просо;
  • сахар;
  • пищевая соль.

  • Какие еще изменения

Также Кабмин обновил перечень товаров, экспорт которых подлежит лицензированию. К ним отнесли:

  • пшеницу;
  • смесь пшеницы и ржи;
  • кукурузу;
  • куриное мясо;
  • куриные яйца;
  • подсолнечное масло.

Что будет с долларом

"Сегодня" узнали у экспертов, что при условии, если боевые действия в Украине будут продолжаться с 7 по 13 марта, то курс продажи доллара в Украине на наличном черном рынке может расти. Покупка валюты будет проходить по высокому курсу, однако официальный курс останется неизменным.

Реклама

К сожалению, у экспертов есть пессимистические настроения относительно курса доллара в Украине после того, как наступит мир.

Мы также писали, могут ли компании уволить сотрудника во время военного положения и что делать, если так вышло.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Кровавая нефть Путина: почему весь мир ополчился против российского черного золота София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Дешевле не будет? Что происходит с ценами на бензин 7 марта Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Деградация экономики РФ началась еще при молодом Путине. А сейчас эта деградация благодаря гигантской коррупции вылезет через обычные житейские проблемы.

Цитата на segodnya.ua
Эрик Найман, экономист
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38435.11

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2544.87

Litecoin (LTC)

100.5

Ripple (XRP)

0.75

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Капитан запаса Сергей Чижиков, мобилизованный сотрудник Укрпошты, сбил российский самолет, бомбивший Чернигов. Новейший Су-35 (стоимость - $50 млн) был уничтожен почтальоном-ракетчиком с помощью ПЗРК «Игла-1». Точная доставка "бандероли" - гордимся!
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять