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Цены на зерно больше не растут: сколько сейчас стоит пшеница в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 11:11
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Рассказываем, как изменились цены на зерновые и масличные культуры в Украине в первую неделю марта 2022
Как меняются цены на пшеницу в Украинце:подробности
Как меняются цены на пшеницу в Украинце:подробности / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в первую неделю весны цены на основные зерновые и масличные культуры незначительно снизились. Так, стоимость пшеницы второго класса сейчас колеблется на уровне 8380 грн/т, а тонну зерна третьего класса можно приобрести за 8 тысяч 335 грн.

Для сравнения: еще неделю назад стоимость зерна этих классов пшеницы составляла 8399 грн/т и 8350 грн/т соответственно, свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Что с ценами на остальные культуры:

  • Кукуруза – 8024 грн/тонна.
  • Пшеница, фураж – 7651 грн/тонна.
  • Ячмень – 7206 грн/тонна.
  • Подсолнечник – 19 640 грн/тонна.
  • Соя – 16 831 грн грн/тонна.
  • Горох – 8648 грн/тонна.
  • Рапс 16 831 – 19 042 грн/тонна.

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды

Если стоимость зерна в Украине хоть немного, но снижается, то в мире огромными темпами растут цены на продовольствие. Они уже достигли своего максимума с 2011 года – в феврале 2022-го зафиксировали индекс на уровне 140,7 пункта.

Рост цен связывают, прежде всего, со снижением экспорта в Черноморском регионе и другими факторами. По сравнению с январем подорожали:

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  • растительные масла – на 8,5%;
  • молочные продукты – на 6,4%;
  • зерновые – на 3%;
  • кукуруза – на 5,1%;
  • пшеница – на 2,1%;
  • мясо – на 1,1%; рис – на 1,1%.

В частности, Украина поставляет в разные страны подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу. В связи с войной сейчас невозможно сделать четкий прогноз относительно будущего экспорта товаров.

Ранее мы рассказывали, случится ли в Украине дефицит топлива из-за войны с Российской Федерацией.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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