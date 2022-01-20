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Цены на зерно подскочили: сколько теперь стоит пшеница в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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20 января, 15:45
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За последнюю неделю подорожала не только пшеница второго и третьего класса, но и кукуруза
Зерно в Украине подорожало
Зерно в Украине подорожало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в четверг, 20 января, выросли цены на некоторые основные зерновые и масличные культуры. Стоимость пшеницы второго класса достигла 8893 грн за тонну, а третьего – 8863 грн/т.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Какие еще культуры подорожали 20 января:

  • Кукуруза – 7616 грн/тонна.
  • Пшеница, фураж – 8308 грн/тонна.
  • Ячмень – 7595 грн/тонна.
  • Подсолнечник – 19 446 грн/тонна.
  • Соя – 18 536 грн/тонна.
  • Горох – 8844 грн/тонна.

В то же время цена рапса снизилась до 18 520 грн за тонну.

Рост темпов экспорта ячменя

В 2021/22 МГ Украина значительно увеличила темпы экспорта ячменя. С начала сезона и до начала года было экспортировано на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Текущий сезон отличается более активными отгрузками в первой половине сезона благодаря спросу со стороны Китая.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев 2021 года Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.

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