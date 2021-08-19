В Украине резко вырос урожай зерновых – уже превышен прошлогодний показатель

Сложной ситуация остается в животноводстве – падение производства составило 4,9%

В 2021 году урожай уже превысил показатели 2020-го / Фото: Pixabay

Урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. На данном этапе аграрии уже собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Рост производства в растениеводстве произошел в условиях выхода на активную фазу уборочной кампании в южных регионах с получением высокой урожайности почти всех культур. Урожайность зерновых культур возросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Уже более 31 млн тонн зерновых, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - заявил первый заместитель профильного министра Владимир Гринюк.

Урожая в целом будет больше

С января по июль 2021 года индекс сельскохозяйственной продукции вырос на 2,5% (после падения на 8,2% в январе-июне 2020) за счет высоких темпов роста производства продукции растениеводства – на 7% (26,4% падения соответственно), говорят в Госслужбе статистики.

Так, производство продукции растениеводства предприятиями (64,6% от общего объема) увеличилось на 8,5% в январе-июле 2021 (в январе-июле 2020 года было падение в 15,7%). Прирост, утверждают в правительстве, также и в хозяйствах населения – плюс 4,4% (падение за аналогичный период прошлого года составляло 2,5%).

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Рост производства продукции растениеводства зафиксировано в 10 регионах:

Одесской области – 2,24 раза;

Николаевской области – на 34,3%;

Полтавской области – на 13,9%;

Кировоградской области – на 13,8%;

Херсонской области – на 13,5%;

Черкасской области – на 13,1%;

Хмельницкой области – на 8,1%;

Запорожской области – на 6,8%;

Киевской области – всего на на 2,8%;

Черниговской области – на 0,2%.

Сложной ситуация остается в животноводстве. По итогам января-июля 2021 года падение производства составило 4,9%. Только в некоторых областях произошел рост: в Днепропетровской (на 7,9%), Тернопольской (на 7,0%) и Львовской (на 4,2%).

Прошлогодний урожай испортила непогода

В 2020 году погода помешала установить очередной рекорд по сбору урожая в Украине. В стране собрали всего 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. В итоге Украина потеряла четверть экспорта пшеницы и кукурузы.

В этом году Украина также пострадала от непогоды: проливные дожди и град сменялся засухой. Фермеры теряли гектары пшеницы и картофеля. Однако эксперты успокаивают: цыплят будут по осени считать – несмотря на все потери, украинцы не останутся без хлеба и овощей. Вопрос будет в цене.

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Напомним, днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в Украине в 2021 году может стать рекордным. Глава Кабмина заявил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года. Сейчас рекорд удерживает урожай 2019 года, когда аграрии собрали 75,08 млн тонн.