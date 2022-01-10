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В Украине выросли цены на пшеницу: что происходит на рынке зерновых культур

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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10 января, 14:58
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С начала 2021/22 МГ было экспортировано 33,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
Зерно в Украине изменилось в цене
Зерно в Украине изменилось в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в период новогодних праздников основные зерновые и масличные культуры подорожали. Стоимость пшеницы третьего класса достигла 8472 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие культуры подорожали 10 января:

  • Кукуруза – 7248 грн/тонна.
  • Пшеница, фураж – 7847 грн/тонна.
  • Ячмень – 7348 грн/тонна.
  • Подсолнечник – 18 390 грн/тонна.

В то же время цена пшеницы второго класса снизилась до 8519 грн за тонну, рапса – до 18 008 грн за тонну, а гороха – до 9791 грн за тонну. А вот стоимость сои осталась без изменений и по состоянию на 10 января составляет 18 180 грн за тонну.

Экспорт украинской пшеницы

По состоянию на 10 января Украина с начала 2021/22 МГ (1 июля) экспортировала 33,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 6,3 млн тонн больше, чем было годом ранее в это же время, сообщили в Минагрополитики Украины.

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На внешние рынки поставлено:

  • пшеницы – 16, 1 тыс. тонн;
  • ячменя – 5,3 тыс. тонн;
  • ржи – 121,5 тыс. тонн;
  • кукурузы – 11, 77 тыс. тонн.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом. Также сообщалось, что за первые 11 месяцев 2021 года Украина превысила исторический максимум показателя отгрузок, зафиксированный по итогам 2020 года.

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