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Гірше лише у Другу світову: як війна в Україні вдарить по цінам на продукти

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 березня, 12:20
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Розповідаємо, чому війна в Україні може поставити під удар продовольчу безпеку в усьому світі
Які зернові культури можуть опинитися у дефіциті
Які зернові культури можуть опинитися у дефіциті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові ціни на продовольство невпинно зростають і вже підібрались до рівня 1974 року, коли у світі також бушувала енергетична криза.

Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

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За оцінками ФАО, світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на понад 20% внаслідок війни в Україні.

Слід відзначити, що на сьогоднішній день і у 1974 році були зафіксовані найвищі ціни на продовольство з моменту завершення Другої світової війни.

Ціни будуть рости і надалі, оскільки саме Україна була одним з найважливіших експортерів зернових культур та олійних.

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У ФАО побоюються, що Україна не збере звичний врожай, якщо бойові дії затянуться, а Росія, яка є також дуже великим експортером, взагалі має незрозумілі перспективи щодо експорту у наступному році.

За даними організації, Україна та РФ забезпечують 19% з усього експорту ячменю, 14% зі світового експорту пшениці та 4% кукурудзи.

Це може не лише сприяти зростанню цін, а й поставить під удар продовольчу безпеку в світі.

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"У 2022-2023 роках кількість людей, які страждатимуть від недоїдання, може зрости на 8-13 мільйонів осіб", – заявили в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН.

Що буде з посівною?

Уряд запровадив план підтримки посівної кампанії в Україні, повідомив прем’єр-міністр Шмигаль.

За його словами, держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, які пов'язані зі здійсненням сільськогосподарської діяльності.

Також аграрії отримають державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує пшениця та розповідали, які продукти у супермаркетах стали дефіцитними.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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