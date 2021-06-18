Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Гособлигации Зеленского и за Витренко остается "Нафтогаз"– самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

18 июня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент заработал почти три миллиона гривен от погашения гособлигаций, суд приостановил увольнение Витренко из "Нафтогаза"

Зеленский заработал на гособлигациях, Витренко остается в Нафтогазе. Коллаж: "Сегодня"

Зеленский заработал на гособлигациях, Витренко остается в Нафтогазе. Коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заработал на гособлигациях и тут же вложил деньги в новые ОВГЗ. Увольнение главы Нафтогаза" Витренко поставили на паузу.

Облигации Зеленского

Реклама

Зеленский реинвестировал в ОВГЗ

Зеленский реинвестировал в ОВГЗ / Фото: НБУ, Instagram.com

Президент Владимир Зеленский получил почти 3 млн гривен дохода от погашения гособлигаций. В тот же день он купил новую партию бумаг на такую сумму.

Увольнение Витренко поставили на паузу

Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе"
Реклама

Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

Суд поставил на паузу увольнение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Приостановка будет действовать до решения судебного спора меду премьером Денисом Шмыгалем и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, которое требует уволить Витренко.

Посевная на финише

/ Фото: fssu.gov.ua

Не пропусти!
Хорватия – Чехия: онлайн матча Евро-2020 в пятницу
Сборная Хорватии против Чехии

Посевная в Украине подходит к завершению – аграрии уже высадили зерновые, зернобобовые и масличные культуры на площади 7,5 млн га. Эта площадь уже полностью соответствует прогнозам. При этом все еще продолжается посев гречихи, проса и сои. У страны остается шанс получить рекордный урожай.

Восемь миллиардов на вакцинацию

Реклама

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня

Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения от коронавируса 7,9 млрд грн. До конца июня Минздрав должен освоить 2,6 млрд грн.

7,9 млрд грн были потрачены следующим образом:

  • 7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины;
  • 41 млн грн – шприцев;
  • 3,8 млн грн – раствора;
  • 18 млн грн – контейнеров для сбора медицинских отходов.

В Украине будет расти минимальная пенсия

Реклама

/ Фото: Сегодня

Минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн (на 634 грн больше, чем сейчас).

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариковЭкономика
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю
Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять