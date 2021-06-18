Гособлигации Зеленского и за Витренко остается "Нафтогаз"– самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Президент заработал почти три миллиона гривен от погашения гособлигаций, суд приостановил увольнение Витренко из "Нафтогаза"

Зеленский заработал на гособлигациях, Витренко остается в Нафтогазе. Коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заработал на гособлигациях и тут же вложил деньги в новые ОВГЗ. Увольнение главы Нафтогаза" Витренко поставили на паузу.

Облигации Зеленского

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Зеленский реинвестировал в ОВГЗ / Фото: НБУ, Instagram.com

Президент Владимир Зеленский получил почти 3 млн гривен дохода от погашения гособлигаций. В тот же день он купил новую партию бумаг на такую сумму.

Увольнение Витренко поставили на паузу

Реклама Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

Суд поставил на паузу увольнение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Приостановка будет действовать до решения судебного спора меду премьером Денисом Шмыгалем и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, которое требует уволить Витренко.

Посевная на финише

/ Фото: fssu.gov.ua

Посевная в Украине подходит к завершению – аграрии уже высадили зерновые, зернобобовые и масличные культуры на площади 7,5 млн га. Эта площадь уже полностью соответствует прогнозам. При этом все еще продолжается посев гречихи, проса и сои. У страны остается шанс получить рекордный урожай.

Восемь миллиардов на вакцинацию

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В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня

Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения от коронавируса 7,9 млрд грн. До конца июня Минздрав должен освоить 2,6 млрд грн.

7,9 млрд грн были потрачены следующим образом:

7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины;

41 млн грн – шприцев;

3,8 млн грн – раствора;

18 млн грн – контейнеров для сбора медицинских отходов.

В Украине будет расти минимальная пенсия

Реклама / Фото: Сегодня

Минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн (на 634 грн больше, чем сейчас).

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно