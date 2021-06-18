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Держоблігації Зеленського і порятунок Вітренка – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

18 червня 2021 19:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент заробив майже три мільйони гривень від погашення держоблігацій, суд призупинив звільнення Вітренка з "Нафтогазу"

Зеленський заробив на держоблігаціях, Вітренко залишається в Нафтогазі. Колаж: "Сьогодні"

Зеленський заробив на держоблігаціях, Вітренко залишається в Нафтогазі. Колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заробив на держоблігаціях і у ту ж мить же вклав гроші в нові ОВДП. Звільнення голови "Нафтогазу" Вітренка поставили на паузу.

облігації Зеленського

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Зеленський реінвестував в ОВДП

Зеленський реінвестував в ОВДП / Фото: НБУ, Instagram.com

Президент Володимир Зеленський отримав майже 3 млн гривеньдоходу від погашення держоблігацій. У той же день він купив нову партію паперів на таку суму.

Звільнення Вітренко поставили на паузу

Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз"
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Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз" / Фото: Reuters, Сьогодні, vitrenkolibrary.com

Суд поставив на паузу звільнення глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Призупинення діятиме до вирішення судової суперечки меду прем'єром Денисом Шмигаль і Нацагентством з питань запобігання корупції, яке вимагає звільнити Вітренка.

Посівна на фініші

Фото: Мінагрополітики України

Фото: Мінагрополітики України / Фото: fssu.gov.ua

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Посівна в Україні добігає кінця – аграрії вже висадили зернові, зернобобові та олійні культури на площі 7,5 млн га. Ця площа вже повністю відповідає прогнозам. При цьому все ще триває посів гречки, проса та сої. У країни залишається шанс отримати рекордний урожай.

Вісім мільярдів на вакцинацію

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В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".

В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".

Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення від коронавируса 7,9 млрд грн . До кінця червня Міністерство охорони здоров'я має освоїти 2,6 млрд грн.

7,9 млрд грн були витрачені наступним чином:

  • 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини;
  • 41 млн грн – шприців;
  • 3,8 млн грн – розчину;
  • 18 млн грн – контейнерів для збору медичних відходів.

В Україні буде зростати мінімальна пенсія

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/ Фото: Сьогодні

Мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно його підвищення . В результаті до 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні складе 2403 грн (на 634 грн більше, ніж зараз).

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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