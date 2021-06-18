Держоблігації Зеленського і порятунок Вітренка – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Зеленський заробив на держоблігаціях, Вітренко залишається в Нафтогазі. Колаж: "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський заробив на держоблігаціях і у ту ж мить же вклав гроші в нові ОВДП. Звільнення голови "Нафтогазу" Вітренка поставили на паузу.
облігації Зеленського
Зеленський реінвестував в ОВДП / Фото: НБУ, Instagram.com
Президент Володимир Зеленський отримав майже 3 млн гривеньдоходу від погашення держоблігацій. У той же день він купив нову партію паперів на таку суму.
Звільнення Вітренко поставили на паузу
Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз" / Фото: Reuters, Сьогодні, vitrenkolibrary.com
Суд поставив на паузу звільнення глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Призупинення діятиме до вирішення судової суперечки меду прем'єром Денисом Шмигаль і Нацагентством з питань запобігання корупції, яке вимагає звільнити Вітренка.
Посівна на фініші
Фото: Мінагрополітики України / Фото: fssu.gov.ua
Посівна в Україні добігає кінця – аграрії вже висадили зернові, зернобобові та олійні культури на площі 7,5 млн га. Ця площа вже повністю відповідає прогнозам. При цьому все ще триває посів гречки, проса та сої. У країни залишається шанс отримати рекордний урожай.
Вісім мільярдів на вакцинацію
В Україні триває вакцинація. Колаж: фото УНІАН / "Сьогодні".
Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення від коронавируса 7,9 млрд грн . До кінця червня Міністерство охорони здоров'я має освоїти 2,6 млрд грн.
7,9 млрд грн були витрачені наступним чином:
- 7,8 млрд грн сплачено за закупівлю вакцини;
- 41 млн грн – шприців;
- 3,8 млн грн – розчину;
- 18 млн грн – контейнерів для збору медичних відходів.
В Україні буде зростати мінімальна пенсія
/ Фото: Сьогодні
Мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно його підвищення . В результаті до 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні складе 2403 грн (на 634 грн більше, ніж зараз).
Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо