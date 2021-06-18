Плюс 600 гривен за три года: как и когда вырастет минимальная пенсия в Украине

Минимальные пенсии в Украине, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут расти пропорционально его повышению. В итоге к 2024 году самая скромная пенсионная выплата в стране составит 2403 грн (на 634 грн больше, чем сейчас). Об этом говорится в прогнозе социального и экономического развития Украины на 2022-2024 годы и трехлетней Бюджетной декларации, которую проанализировали "Сегодня".

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Минимальная пенсия сейчас составляет 1769 грн. Расти она будет так:

с 1 июля 2021 года – на 85 грн, до 1854 грн;

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2403 грн.

Таким образом, за 2021 год пенсии увеличатся на 165 грн. По факту прибавка составит только 8,2%, а инфляция при этом ожидается 8,9%.

Напомним, в Бюджетной декларации предусмотрено, что прожиточный минимум будет расти, как и сейчас, на размер инфляции плюс 2%. Но в случае изменения законодательства обещают пересмотреть показатели. То есть все эти расчеты будут актуальными, если власти не удастся завершить реформу прожиточного минимума.

Также в Бюджетной декларации рассчитан курс гривни к доллару. Ожидается, что в ближайшие три года он не превысит 30 грн/долл.:

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