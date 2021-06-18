Посевная в Украине подошла к завершению – от урожая ждут рекордов

План по посевам уже выполнен на 100%, хотя некоторые культуры высадили еще не до конца. Минагропрод отчитался о ситуации

Украинские аграрии высадили зерновые, зернобобовые и масличные культуры на площади 7,5 млн га. Эта площадь уже полностью соответствует прогнозам. При этом все еще продолжается посев гречихи, проса и сои. То есть у страны остается шанс получить рекордный урожай.

Реклама

"Весенняя посевная кампания подошла к своему завершению. По состоянию на 17 июня агропроизводители посеяли 7,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 100% от прогноза", – сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Что уже посеяли

Подсолнечник – 6,5 млн га.

Кукуруза – 5,3 млн га.

Яровой ячмень – 1,35 млн га.

Горох – 241,9 тыс. га.

Сахарная свекла – 227,1 тыс. га.

Яровая пшеница –176 тыс. га.

Овес – 193,8 тыс. га.

Украине в этом году впервые за 10 лет не угрожает засуха, а Минагропрод ждет, что урожай зерновых и масличных культур в 2021 году может превысить 100 млн тонн.

Напомним, в 2020 году погода помешала установить очередной рекорд по сбору урожая в Украине. В стране собрали 65,4 млн тонн зерновых с площади 15,3 млн га. Это почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году. В итоге Украина потеряла четверть экспорта пшеницы и кукурузы.

О том, как Украину заливало дождями в начале июня, смотрите в сюжете "Сегодня":