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Посівна в Україні підійшла до завершення – від врожаю чекають рекордів

18 червня 2021 15:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

План за посівами вже виконаний на 100%, хоча деякі культури висадили ще не до кінця. Мінагропрод відзвітував про ситуацію

Українські аграрії висадили зернові, зернобобові та олійні культури на площі 7,5 млн га. Ця площа вже повністю відповідає прогнозам. При цьому все ще триває посів гречки, проса та сої. Тобто у країни залишається шанс отримати рекордний урожай.

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"Весняна посівна кампанія підійшла до свого завершення. Станом на 17 червня агровиробники посіяли 7,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 100% від прогнозу", – повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Що вже посіяли

  • Соняшник – 6,5 млн га.
  • Кукурудза – 5,3 млн га.
  • Ярий ячмінь – 1,35 млн га.
  • Горох – 241,9 тис. Га.
  • Цукрові буряки – 227,1 тис. Га.
  • Яра пшениця -176 тис. Га.
  • Овес – 193,8 тис. Га.

Україна в цьому році вперше за 10 років не загрожує посуха, а Мінагропрод чекає, що урожай зернових і олійних культур в 2021 році може перевищити 100 млн тонн.

Нагадаємо, в 2020 році погода завадила встановити черговий рекорд зі збору врожаю в Україні. В країні зібрали 65,4 млн тонн зернових з площі 15,3 млн га. Це майже на 7 млн тонн менше, ніж в 2019 році. В результаті Україна втратила чверть експорту пшениці і кукурудзи.

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Про те, як Україна заливало дощами на початку червня, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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