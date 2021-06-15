В НАПК потребовали уволить главу "Нафтогаза". Витренко и Кабмин оспорят решение как незаконное

В компании уверены, что предписание главы Нацагентства – это пример избирательного правосудия. Витренко уже аргументировал свою позицию

Витренко обжалует решение НАПК / Фото: Сегодня, vitrenkolibrary.com

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выдал предписание о том, что назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В "Нафтогазе" назвали незаконным уже само решение НАПК. Предписание будут обжаловать в суде – как "Нафтогаз", так и Кабинет министров.

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В НАПК заявили о якобы нарушении статьи 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Она предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

"Во время выполнения полномочий заместителя министра (в.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины", – говорится в сообщении НАПК.

Юрий Витренко уже официально заявил, что выводы Нацагентства – пример предвзятого отношения. Он аргументировал свою позицию так:

"Для применения ограничений, предусмотренных законом, обязательным условием является наличие у должностного лица полномочий на подготовку или участие в подготовке решений относительно соответствующего субъекта. Такие полномочия по "Нафтогазу" у меня отсутствовали. Минэнерго не было органом управления компании, а в качестве такого органа выступал Кабмин. При этом в качестве и.о. министра я не входил в состав Кабинета министров, а соответственно, не голосовал при принятии решений. Также я не был руководителем или членом НКРЭКУ", - объяснил Витренко.

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Кроме того, такие действия НАПК в "Нафтогазе" назвали типичным примером избирательного правосудия, поскольку они противоречат не только закону, но и сложившейся юридической практике.

"В 2017-2020 гг. при назначении сотрудников министерств к правлений и набсоветов государственных энергетических и инфраструктурных компаний, агентство не видело никаких рисков и нарушений", - уточнили в компании.

Кабмин также обжалует в суде предписание НАПК, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Предписание НАПК в ближайшее время будет обжаловано в суде", – написал Малюська в Facebook.

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Напомним, "Нафтогаз" перешел в прямое подчинение Кабмина (а не Минэнерго) уже почти шесть лет назад.

Самого Витренко рассматривали на пост вице-премьер-министра и министра энергетики. Дошло даже до того, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес его кандидатуру на рассмотрение парламента. Было два голосования – 17 декабря 2020 года и 28 января 2021-го. Оба провалились.

После первой неудачи Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики. То есть с декабря 2020 года Витренко был и.о, но не полноценным министром. После возвращения в "Нафтогаз" его обязанности перешли к Юрию Бойко. Но уже 29 апреля Рада назначила главой Минэнерго вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.