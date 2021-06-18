В Украине на вакцинацию потратили почти восемь миллиардов: куда пошли деньги

Минздрав до конца июня должен 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19, большую часть этой суммы уде освоили

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня

Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения почти восемь миллиардов гривен.

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Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн", – сказал Валерий Пацкан.

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По его словам 7,9 млрд грн были потрачены следующим образом:

7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины;

41 млн грн – шприцев;

3,8 млн грн – раствора;

18 млн грн – контейнеров для сбора медицинских отходов.

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"Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете – почти 276 грн", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине под конец недели упала заболеваемость COVID-19.

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