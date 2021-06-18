В Украине на вакцинацию потратили почти восемь миллиардов: куда пошли деньги

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж: фото УНИАН / Сегодня
Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения почти восемь миллиардов гривен.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
"До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодня по бюджетной программе уже уплачено 7,9 млрд грн", – сказал Валерий Пацкан.
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По его словам 7,9 млрд грн были потрачены следующим образом:
- 7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины;
- 41 млн грн – шприцев;
- 3,8 млн грн – раствора;
- 18 млн грн – контейнеров для сбора медицинских отходов.
"Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете – почти 276 грн", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине под конец недели упала заболеваемость COVID-19.
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