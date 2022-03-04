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Это только начало! Кто выделил Украине более 660 млн. евро на борьбу с РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 19:55
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Решение о выделении Украине средств было принято единогласно, нас также заверили, что это не последняя финансовая помощь
Украину продолжает поддерживать мир
Украину продолжает поддерживать мир / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина получит 668 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Ведомство одобрило немедленное выделение денег.

Об этом сообщает EUreporter.

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Отмечается, что решение на внеочередном Совете директоров было принято единогласно и все его члены выразили свой ужас и осуждение жестокой, незаконной и неоправданной агрессии РФ.

Выделение 668 миллионов евро это только первоначальный пакет помощи Украине, который поможет правительству решить основные финансовые потребности, в том числе по закупке продукты питания, медикаментов и топлива.

В ведомстве уточняют, что деньги Украина получит деньги уже в течении нескольких дней и уверяют, что будут продолжать дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины.

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Пакет включает в себя:

  • Финансирование критически важных потребностей в инфраструктуре в Украине;
  • Помощь в восстановлении всего, что разрушила российская армия;

Помощь Украине от Запада

После начала широкомасштабного вторжения РФ на сторону Украины стали все цивилизованные страны и начали помогать оружием, деньгами и товарами первой необходимости.

Как рассказал глава НБУ, с начала масштабных боевых действий Украина получила международную финансовую, техническую и гуманитарную поддержку на общую сумму 15 млрд. долл. Около 5 млрд направились сразу в бюджет, а остальная сумма – это гуманитарная и военная помощь.

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Всего свою поддержку Украине выразили 48 различных государств и 5 международных организаций.

"Сегодня" также писали, как Россия постепенно превращается во вторую Северную Корею и рассказывали, чего ждать россиянам после введения военного положения в стране.

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Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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