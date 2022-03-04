Це лише початок! Хто виділив Україні понад 660 млн євро на боротьбу з РФ

Рішення про виділення Україні коштів було ухвалено одноголосно, нас також запевнили, що це не остання фінансова допомога

Україну продовжує підтримувати світ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна отримає 668 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Відомство схвалило негайне виділення грошей.

Про це повідомляє EUreporter.

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Зазначається, що рішення на позачерговій Раді директорів було ухвалено одноголосно і всі його члени висловили свій жах та засудження жорстокої, незаконної та невиправданої агресії РФ.

Виділення 668 мільйонів євро це лише початковий пакет допомоги Україні, який допоможе уряду вирішити основні фінансові потреби, у тому числі щодо закупівлі продуктів харчування, медикаментів та палива.

У відомстві уточнюють, що гроші Україна отримає гроші вже протягом кількох днів і запевняють, що продовжуватимуть подальші ініціативи у рамках надзвичайного пакету солідарності для України.

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Пакет включає:

Фінансування критично важливих потреб в інфраструктурі України;

Допомога у відновленні всього, що зруйнувала російська армія;

Допомога Україні від Заходу

Після початку широкомасштабного вторгнення РФ на бік України стали всі цивілізовані країни та почали допомагати зброєю, грошима та товарами першої необхідності.

Як розповів голова НБУ, з початку масштабних бойових дій Україна отримала міжнародну фінансову, технічну та гуманітарну підтримку на загальну суму. 15 млрд. дол. Близько 5 млрд попрямували відразу до бюджету, а решта суми – це гуманітарна та військова допомога.

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Загалом свою підтримку Україні висловили 48 різних держав та 5 міжнародних організацій.

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