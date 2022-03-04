Війна всього світу проти РФ: хто і як допомагає Україні у боротьбі з агресором

Розповідаємо, як Захід об'єднався у підтримці України та скільки допомоги ми отримали від початку війни

Які країни допомагають Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Після нападу на Україну російських військ проти РФ піднявся весь цивілізований світ. Західні країни стали на бік України і виділяють нам багато коштів на боротьбу з агресором.

"Сьогодні" повідомляє, як нам допомагають західні партнери та розповідає, скільки грошей уже отримала Україна.

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За словами голови Національного банку Кирила Шевченка, з початку масштабних бойових дій Україна отримала міжнародну фінансову, технічну та гуманітарну підтримку на загальну суму 15 млрд. дол. З цих грошей понад 5 млрд спрямували одразу до бюджету.

Міжнародні фінансові організації

Світовий банк вже наступного тижня проголосує за виділення для України пакету допомоги у 3 млрд доларів.

А Міжнародний валютний ухвалить рішення про екстрене фінансування в обсязі до 1,4 млрд. доларів.

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Також було підписано меморандум із ЄС про виділення Україні 1,2 млрд євро, ці гроші ми незабаром отримаємо у два транші по 600 млн.

Країни

А ось уряди країн перейшли до реальніших дій і вже виділили Україні не маленьку суму:

Національний банк Польщі виділив Україну 950 млн доларів за умов валютного свопу, збільшення валютних резервів.

за умов валютного свопу, збільшення валютних резервів. Франція повідомила про виділення 300 млн доларів , а після збільшила цю допомогу ще на 100 млн . У МЗС наголосили, що гроші призначаються для потерпілих від війни українців.

, а після збільшила цю допомогу ще . У МЗС наголосили, що гроші призначаються для потерпілих від війни українців. Велика Британія виділила близько 300 млн доларів на гуманітарну допомогу, а потім додала ще 40 млн фунтів стерлінгів.

на гуманітарну допомогу, а потім додала ще До допомоги Україні приєдналася і Японія, яка загалом виділила 200 млн дол. боротьбу з агресором.

боротьбу з агресором. 110 млн доларів для боротьби з окупаційними військами виділила Італія, а Німеччина дала 15 млн. євро гуманітарної допомоги.

Також до допомоги приєдналися: Норвегія (30 млн дол.), Чехія (12 млн євро), Ірландія (10 млн євро), Хорватія (1,35 млн дол), Литва (1,8 млн євро), Ісландія (1,2 млн євро), Канада (1,3 млн дол.), Естонія (200 тис. євро) та Словаччина (100 тис. євро).

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США

Окрема роль у цьому належить Сполученим Штатам, які виділили 600 млн доларів військової допомоги, а потім додали ще 50 мільйонів.

Також США постачають в Україну найновішу зброю і продовжують це робити під час війни з РФ.

Білий дім звернувся до Конгресу США з проханням виділити додаткові 6,4 млрд доларів на надання допомоги Україні та інших країн. Очікується, що Україна отримає 2,9 млрд доларів із цієї суми на гуманітарну допомогу.

Пізніше до конгресу звернулася адміністрація Байдена, але вже з проханням виділити $32,5 млрд. на підтримку України у війні та інші потреби.

Якщо Конгрес підтримає рішення, то Україна отримає 10 млрд доларів на боротьбу з гуманітарною кризою та 22,5 млрд доларів на ключові програми охорони здоров'я України.

Найбільша американська IT-компанія EPAM заявила, що виділяє Україні 100 млн дол. для українських сімей та співробітників та припиняє роботу в Росії.

Загалом про підтримку України заявили 48 різних держав та 5 міжнародних організацій.

Допомога зброєю

Порахувати, скільки Україна отримала зброї за цей час практично нереально, оскільки в обороні нашої держави взяв участь майже весь світ. Найбільше ми отримали від США, також у лідерах Велика Британії та Канади.

Згодом канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував можливість постачання Євросоюзом зброї в Україну. ЄС уже профінансував постачання летальної зброї до України на суму 500 млн. євро.

ФРН і самі приєдналися до військової допомоги та надали Україні протитанкові комплекси та ракети "Stinger".

Данія та Естонія поставили нам дві партії Джавелінів та 2700 гранатометів. Хорватія також відправить в Україну зброю а €16,5 млн, гвинтівки та кулемети.

4 березня надсилання військової допомоги в Україну підтвердила Франція. Також боєприпаси нам відправили:

Литва;

Латвія;

Чехія;

Польща;

Нідерланди;

Гуманітарна допомога

Велику частину загальної суми становить гуманітарна допомога. За два дні (2-3 березня) Україна отримала понад 1000 тонн гуманітарної допомоги із 12 країн, повідомили у Мінсоцполітики.

Серед надходжень:

375 тонн продуктів;

147 тонн одягу;

90 тонн засобів особистої гігієни;

35 тонн медикаментів;

324 тонни інших товарів.

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