Заборона обміну валют та заморозка депозитів: чого чекати росіянам від воєнного стану

Експерти розповіли, чим для простих росіян може обернутися продовження війни з Україною

Росіяни намагаються зняти всю готівку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бліцкриг проти України, на який розраховував Путін, провалився, західні країни вводять проти РФ санкції і тепер російське керівництво шукає джерела, за рахунок чого продовжувати фінансувати війну.

Найімовірніше, найближчими днями в Росії запровадять воєнний стан. Експерти розповіли "Сьогодні", що це загрожує простим громадянам.

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Хотіли СРСР, а отримають Венесуелу

Багато росіян під впливом державної пропаганди останніми роками знову полюбили СРСР. Російські режисери знімали гарні фільми про той час, забуваючи показувати, що для споживача в Радянському Союзі все було погано. Через жорстку зарегульованість економіки з боку держави виникав товарний дефіцит.

Нині все може повторитися. Росія планує найближчими днями запровадити в країні воєнний стан і держава почне регулювати всі фінансові аспекти життя громадян, від обміну валют та дозволу на видачу депозитів до регулювання цін у магазинах. При цьому експерти кажуть, що можливі будь-які, навіть найнеймовірніші обмеження.

"У воєнний час немає жодної визначеності: ніхто до останнього в принципі не вірив у те, що те, що відбувається, взагалі можливо. Таким чином, якось передбачити подальший розвиток подій неможливо: усі можуть заборонити як міжнародне співтовариство, так і Росія зі свого боку", – пояснює аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

За його словами, санкційний тиск Заходу поки що тільки почав відчуватися і згодом ефект від обмежень лише посилюватиметься.

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"Отже, не варто виключати заморозки депозитів або заборони (не обов'язково повної) на обмін валюти, як, наприклад, у Венесуелі, де курс на чорному ринку в рази перевищує офіційний. Зрозуміло, що від усіх цих обмежень страждатимуть усі без винятку", – каже Сергій Родлер.

Три валютні курси

Українці пам'ятають, як у 2014-2015 роках ми жили з кількома валютними курсами – офіційним, міжбанком, банківським та чорним ринком. Тепер все це відчують на собі росіяни.

"Ще до запровадження воєнного стану у Росії вже запровадили 30% комісію для придбання валюти фізосіб на біржі. Найближчим часом там може утворитися три валютні курси", – каже економіст Олексій Кущ.

Перший – офіційний. Він може бути будь-яким – купити валюту по ньому зможуть лише обрані компанії.

"Другий курс – це буде курс міжбанку, але з нього знову ж таки прості люди купити валюту не зможуть. До нього додаватимуть всілякі комісії. А третій – це курс для людей. Думаю, він буде в півтора-два рази вищий за біржовий", – каже Кущ.

Тобто якщо сьогодні на біржі долар коштував близько 118 рублів, то його реальна вартість для громадян може становити 180-240 рублів.

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Експерт не виключає і жорсткіших обмежень. Наприклад, влада може заборонити всі валютообмінні операції для населення або обмежити їх кількома сотнями доларів на день.

"Я не виключаю примусової конвертації всіх валютних депозитів у рублі за офіційним курсом. Більше того, Центробанк навіть може піти на заморозку всіх депозитів. Це може бути зроблено під гаслом боротьби із інфляцією", – каже Олексій Кущ.

Смерть бізнесу

Експерти кажуть, що якщо західні санкції це був удар по великому та державному бізнесу, то воєнний стан вдарить по малому та середньому бізнесу.

"Держава зараз почне регулювати ціни, а витрати бізнесу зростуть. У такій ситуації багатьом компаніям буде простіше закритися, ніж працювати собі на збиток", – каже Олексій Кущ.

Додатковим ударом у російській економіці стане висока ставка запозичення. Тепер гроші для бізнесу подорожчали у рази.

"Довгий час тримати ставку на такій високій позначці заради порятунку рубля не вийде через негативний ефект на економіку. Хто братиме за такої ставки позики – абсолютно незрозуміло. Найімовірніше, люди чекатимуть на зміни умов", – каже Сергій Родлер.

За його словами, головними постраждалими сферами стануть фінанси та IT.

"Майбутнє фінансового ринку під великим питанням, у той час як IT співпрацюють головним чином з іноземними компаніями, та й обмеження на ввезення технологій явно серйозно уповільнить напрямок і позбавить необхідності, як мінімум, у частині зайнятих", – резюмує Сергій Родлер.

Раніше ми писали про те, як довкола Росії опускається залізна завіса і вона повільно перетворюється на СРСР. Про інші фінансові втрати росіян читайте тут.