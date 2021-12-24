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"Дія" запускает новые функции: как протестировать их первыми

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
24 декабря, 09:27
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Новые функции, по словам разработчиков, станут одним из лучших инструментов е-демократии
Украинцев приглашают тестировать новые функции в "Дії"
Украинцев приглашают тестировать новые функции в "Дії" / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Создатели "Дії" разработали новые функции, на тестирование которых приглашают украинцев.

Об этом информируют на официальном портале "Дія".

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Тестируют PhotoID без гимнастики для шеи, а также опрос.

Как присоединиться к бета-тесту

Перейдите по ссылке https://team.diia.gov.ua. Для регистрации вам нужно будет:

  • выбрать "опрос" или запись на тестирование PhotoID;
  • ввести вашу фамилию и имя, операционную систему смартфона и электронную почту;
  • указать, есть ли у вас ID-карта и загранпаспорт.

Когда бета станет доступной для вас, вам отправят письмо с подробными инструкциями на электронную почту.

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Тестировать можно как одну, так и обе возможности. Заметим, что для тестирования PhotoID у вас должно быть биометрический документ в "Дії" – ID-карта.

Услуга в "Дії" для родителей

Получить денежную компенсацию за "пакунок малюка" можно онлайн.

Услуга называется "єМалятко", и подать заявку на ее оформление можно сразу после рождения малыша, а в ее комплекс теперь входит и денежная компенсация.

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Стоит заметить, что компенсацию могут получить только родители, которые в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакунку малюка". В декабре 2021 эта сумма составляет 6300 грн.

Как получить эти деньги родителям?

  • Один из родителей новорожденного должен заполнить онлайн-заявление "єМалянко" лично.
  • Далее нужно открыть в отделении ПриватБанка специальный счет "Пакунок малюка".
  • На данный счет будут зачислены средства, за которые можно будет купить детские товары, в частности и в интернет-магазинах. Потратить деньги можно не на все, есть подробный список товаров.

В "Дії" можно также получить выплаты за вакцинацию от коронавируса. Сумма составляет 1000 грн.

Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", где предусмотрены специальные ставки для ИТ-компаний.

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