"Дія" запускает новые функции: как протестировать их первыми

Создатели "Дії" разработали новые функции, на тестирование которых приглашают украинцев.
Об этом информируют на официальном портале "Дія".
Тестируют PhotoID без гимнастики для шеи, а также опрос.
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Как присоединиться к бета-тесту
Перейдите по ссылке https://team.diia.gov.ua. Для регистрации вам нужно будет:
- выбрать "опрос" или запись на тестирование PhotoID;
- ввести вашу фамилию и имя, операционную систему смартфона и электронную почту;
- указать, есть ли у вас ID-карта и загранпаспорт.
Когда бета станет доступной для вас, вам отправят письмо с подробными инструкциями на электронную почту.
Тестировать можно как одну, так и обе возможности. Заметим, что для тестирования PhotoID у вас должно быть биометрический документ в "Дії" – ID-карта.
Услуга в "Дії" для родителей
Получить денежную компенсацию за "пакунок малюка" можно онлайн.
Услуга называется "єМалятко", и подать заявку на ее оформление можно сразу после рождения малыша, а в ее комплекс теперь входит и денежная компенсация.
Стоит заметить, что компенсацию могут получить только родители, которые в роддоме или управлении соцзащиты населения выбрали деньги вместо "пакунку малюка". В декабре 2021 эта сумма составляет 6300 грн.
Как получить эти деньги родителям?
- Один из родителей новорожденного должен заполнить онлайн-заявление "єМалянко" лично.
- Далее нужно открыть в отделении ПриватБанка специальный счет "Пакунок малюка".
- На данный счет будут зачислены средства, за которые можно будет купить детские товары, в частности и в интернет-магазинах. Потратить деньги можно не на все, есть подробный список товаров.
В "Дії" можно также получить выплаты за вакцинацию от коронавируса. Сумма составляет 1000 грн.
Ранее мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о "Дія City", где предусмотрены специальные ставки для ИТ-компаний.