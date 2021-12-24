"Дія" запускає нові функції: як протестувати їх першими

Нові функції, за словами розробників, стануть одним з найкращих інструментів е-демократії

Українців запрошують тестувати нові функції в "Дії" / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Творці "Дії" розробили нові функції, на тестування яких запрошують українців.

Про це інформують на офіційному порталі "Дія".

Реклама

Тестують PhotoID без гімнастики для шиї, а також опитування.

Як долучитися до бета-тесту

Перейдіть за посиланням https://team.diia.gov.ua. Для реєстрації вам потрібно буде:

вибрати "опитування" чи запис на тестування PhotoID;

ввести ваше прізвище та імʼя, операційну систему смартфону та електронну пошту;

зазначити, чи є у вас ID-картка і закордонний паспорт.

Коли бета стане доступною для вас, вам надішлють лист із детальними інструкціями на електронну пошту.

Реклама

Тестувати можна як одну, так і обидві можливості. Зауважимо, що для тестування PhotoID у вас має бути біометричний документ у "Дії" — ID-картка.

Послуга в "Дії" для батьків

В "Дії" тепер отримати грошову компенсацію за "пакунок малюка" можно онлайн.

Послуга має назву "єМалятко", і подати заявку на її оформлення можна одразу після народження малюка, а до її комплексу тепер входить і грошова компенсація.

Реклама

Варто зауважити, що компенсацію можуть отримати лише ті батьки, які в пологовому будинку або управлінні соцзахисту населення обрали гроші замість "пакунка малюка". У грудні 2021 року ця сума становить 6300 грн.

Як отримати ці гроші батькам?

Один із батьків новонародженого мають заповнити онлайн-заяву "єМалятко" особисто.

Далі потрібно відкрити у відділенні ПриватБанку спеціальний рахунок "Пакунок малюка".

На цей рахунок будуть зараховані кошти, за які можна буде придбати дитячі товари, зокрема і у інтернет-магазинах. Витратити гроші можна не на все, є детальний список товарів.

В "Дії" можна також отримати виплати за вакцинацію від коронавірусу. Сума становить 1000 гривень.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада ухвалила закон про "Дія City", де передбачені спеціальні ставки для ІТ-компаній.